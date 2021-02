Autoavārijā smagi cietis leģendārais golferis Taigers Vudss

Autoavārijā smagi cieti leģendārais golfa spēlētājs Taigers Vudss, vēsta BBC.

Pēc Losandželosā piedzīvotās avārijas Vudsam ir "daudzas kāju traumas". Kā norādījis sportista pārstāvis, Vudsam šobrīd tiek veikta operācija. Vudsa pārstāvis aicināja sabiedrību ievērot sportista privātumu.

Losandželosas policijas pārstāvji apstiprinājuši, ka ieradušies uz ceļu satiksmes negadījumu, kurā iesaistīta tikai viena mašīna, kas incidentā kūleņojusi. Pēc avārijas auto ir smagi cietis, bet cietušo 45 gadu veco vīrieti no auto izdevies izdabūt tikai ar ugunsdzēsēju, glābēju un neatliekamās palīdzības mediķu palīdzību.

Avārija notikusi ap pulksten 7:15 no rīta pēc vietējā laika. Vudss bijis vienīgais cilvēks avarējušajā auto.

Tiger Woods was taken to the hospital Tuesday after he was involved in a single-vehicle rollover crash.

Team at @ktla reporting two other cars that stopped to help @TigerWoods were hit by another vehicle. That was separate of Tiger's crash. Head-on view from Sky5 is awful: pic.twitter.com/mrd5Eovq1s