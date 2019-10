No 28. septembra portāls "Delfi" sadarbībā ar BESL Pro un "sportacentrs.com" piedāvā Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas spēļu tiešraides CS:GO un PUBG disciplīnās.

Šo sestdien, 19. oktobrī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 būs PUBG (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS), bet no plkst. 16:00 līdz 21:00 būsCS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

23. septembrī tika dots starts nu jau ceturtajai Baltijas esporta līgas jeb BESL Pro sezonai. Ja debijas sezonā 2018. gadā Baltijas pirmā esporta līga pulcēja 20 komandas, tad šoreiz par iekļūšanu BESL Pro ceturtajā sezonā konkurence bija krietni sīvāka – atlases spēlēs piedalījās 99 komandas, no kurām turnīram kvalificējās 40. Sezonu laikā ievērojami audzis ne tikai līgas dalībnieku skaits, bet nenoliedzami arī spēlētāju meistarība, solot spraigu konkurenci, bet skatītājiem – aizraujošu un pārsteigumiem pilnu turnīru. Visvairāk – 14 komandas BESL Pro ceturtajā sezonā ir no Latvijas, 12 no Lietuvas un par uzvaru cīnīsies arī 9 komandas no Igaunijas un 5 jauktās komandas. Komandas aizvadīs vairākas spēles katru nedēļu – regulārā sezona kopumā ilgs 9 nedēļas. Sākot ar šo sezonu, BESL Pro tiešraides notiek katras valsts valodā. PUBG tiešraides notiks katru sestdienu 11:00, savukārt CS:GO fani spēles varēs vērot sestdienās 16:00. Rocket League ir vienīgā līgas disciplīna, kurā arī šosezon spēles tiek translētas angļu valodā, un to tiešraides varēs vērot BESL Pro Twitch kanālos svētdienās 15:00.

BESL PRO mērķis ir sniegt iespēju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas talantīgākajiem spēlētājiem sevi pierādīt jaunā konkurences līmenī, pašiem labākajiem pavērt ceļu uz vēl augstākām līgām un Latvijai kļūt par Baltijas esporta centru. Sezonas fināls, kur labākās komandas plecu pie pleca sacentīsies skatītāju tūkstošu priekšā CS:GO un Rocket League disciplīnās, notiks šī gada 23.-24. novembrī Tallinā, Saku Suurhall arēnā, kur tiks izspēlēts 15 000 eiro vērtais balvu fonds.