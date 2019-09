No 28. septembra portāls "Delfi" sadarbībā ar BESL Pro un "sportacentrs.com" piedāvā Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas spēļu tiešraides CS:GO un PUBG disciplīnās.

23. septembrī tika dots starts nu jau ceturtajai Baltijas esporta līgas jeb BESL Pro sezonai. Ja debijas sezonā 2018. gadā Baltijas pirmā esporta līga pulcēja 20 komandas, tad šoreiz par iekļūšanu BESL Pro ceturtajā sezonā konkurence bija krietni sīvāka – atlases spēlēs piedalījās 99 komandas, no kurām turnīram kvalificējās 40. Sezonu laikā ievērojami audzis ne tikai līgas dalībnieku skaits, bet nenoliedzami arī spēlētāju meistarība, solot spraigu konkurenci, bet skatītājiem – aizraujošu un pārsteigumiem pilnu turnīru. Visvairāk – 14 komandas BESL Pro ceturtajā sezonā ir no Latvijas, 12 no Lietuvas un par uzvaru cīnīsies arī 9 komandas no Igaunijas un 5 jauktās komandas. Komandas aizvadīs vairākas spēles katru nedēļu – regulārā sezona kopumā ilgs 9 nedēļas. Sākot ar šo sezonu, BESL Pro tiešraides notiek katras valsts valodā. PUBG tiešraides notiks katru sestdienu 11:00, savukārt CS:GO fani spēles varēs vērot sestdienās 16:00. Rocket League ir vienīgā līgas disciplīna, kurā arī šosezon spēles tiek translētas angļu valodā, un to tiešraides varēs vērot BESL Pro Twitch kanālos svētdienās 15:00.

BESL PRO mērķis ir sniegt iespēju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas talantīgākajiem spēlētājiem sevi pierādīt jaunā konkurences līmenī, pašiem labākajiem pavērt ceļu uz vēl augstākām līgām un Latvijai kļūt par Baltijas esporta centru. Sezonas fināls, kur labākās komandas plecu pie pleca sacentīsies skatītāju tūkstošu priekšā CS:GO un Rocket League disciplīnās, notiks šī gada 23.-24. novembrī Tallinā, Saku Suurhall arēnā, kur tiks izspēlēts 15 000 eiro vērtais balvu fonds.

Daudzviet pasaulē esports piepilda sporta arēnas ar cilvēku tūkstošiem, un vēl miljoniem fanu spēlēm seko līdzi internetā un tiešraidēs. Arī Baltijas valstis ir mājas aktīvai datorspēļu entuziastu kopienai, kas ik nedēļu savā starpā aizvada cīņas pašu organizētos turnīros un spēlēs. Baltijas valstīs ir apmēram pus miljons aktīvu spēlētāju, savukārt populārākās spēles Counter Strike: Global Offensive ar 215 000 dalībniekiem un League of Legends ar 180 000 dalībniekiem.

Esports ir fenomens, kas ir kļuvis par pasaules mēroga sensāciju, ko apsver iekļaut 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu programmā, un pat tādi pasaulē pazīstami tradicionālo sporta veidu klubi kā "Paris St. Germain", "Manchester City" vai NBA klubs Filadelfijas "76ers" ir dibinājuši savas profesionālās eSporta komandas.

Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas fināls šoreiz norisināsies Tallinā, urbānās kultūras un eSporta festivālā HyperTown TLL 23. un 24. novembrī, kur BESL Pro CS:GO un Rocket League finālistu komandas tiksies klātienē Saku Suurhall arēnā. Uz festivāla centrālās skatuves viņi tūkstošiem skatītāju priekšā cīnīsies par iespēju saņemt uzvarētāja trofeju un savā īpašumā iegūtu daļu no 15 tūkstošus eiro vērtā balvu fonda. Līdzīgi kā Rīgā, "HyperTown TLL" pulcēs dažādus pasaules un vietējos tehnoloģiju zīmolus, kuri izrādīs savas inovācijas un sasniegumus, apmeklētājiem ļaujot pašiem izmēģināt jaunākās paaudzes simulatorus, virtuālās tehnoloģijas, datorus, robotus, kā arī citas mūsdienu izklaides visai ģimenei. "HyperTownTLL" tiks izspēlēts arī otrās sezonas fināls mobilajā spēlē Guns of Boom. Starp šī turnīra finālistiem tiks sadalīts rekordliels balvu fonds Baltijā - 170 000 $. Tāpat festivālā norisināsies krāšņs un vērienīgs Cosplay jeb fantāzijas tēlu šovs.

2018. gadā pašmāju tehnoloģiju un izklaides līderis Tet, kopā ar Latvijas vadošo esporta organizāciju GOEXANIMO, plašākai publikai prezentēja ko līdz šim neredzētu – BESL Pro jeb Baltijas esporta līgu! Līgā piedalās dalībnieki no visām trim Baltijas valstīm, sniedzot tiem platformu, kur ne vien augt, attīstīties un pierādīt sevi jaunā konkurences līmenī, bet arī iespējams pavērt sev ceļu uz augstākām virsotnēm pasaules mērogā. Līga tiek īstenota sadarbībā ar Helio, Latvijas Loto, Samsung, Red Bull, Acer, Game Insight, PSX.LV un GOEXANIMO.