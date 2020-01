Bertāna komandas pārstāvji virza rūjienieti tālmetienu konkursam

Latvijas izlases basketbolista Dāvja Bertāna Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas biedrs Džordans Makrejs, kā arī Vašingtonas "Wizards" vienības galvenais treneris Skots Brukss pauduši atbalstu vidzemnieka kandidatūrai līgas Zvaigžņu spēles trīspunktu konkursam.

Lai gan basketbolists augšstilba savainojuma dēļ izlaidis jau pēdējās astoņas "Wizards" vienības spēles, pirmdien un otrdien Vašingtonas kluba pārstāvji atgādināja par Bertāna iederēšanos konkursā.

"Wizards" komandas aizsarga pozīcijas spēlētājs Makrejs sociālajā vietnē "Twitter" pieteicās kļūt par Bertāna kampaņas vadītāju. Latvietis uz to atbildēja pieticīgi: "Vai domā, ka esmu pelnījis tur būt? Paldies, tas man nozīmē daudz!"

Do you think I deserve to be there?? Thank you @JordyMac52 , means a lot!