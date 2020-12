Bijušais basketbolists Armands Šķēle izdevis autobiogrāfiju 'Starp dzīvi un basketbolu'

Bijušais Latvijas izlases basketbolists, viens no savas paaudzes spilgtākajiem talantiem Armands Šķēle izdevis autobiogrāfisku grāmatu "Starp dzīvi un basketbolu", kurā sportists atklāti stāsta par dzīves priecīgākajiem un skaudrākajiem mirkļiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Armands Šķēle autobiogrāfijā aprakstījis pilnu ciklu par savām gaitām basketbolā – kā lielākos panākumus ar titulu izcīnīšanu, tā arī pašus zemākos karjeras brīžus. Stāsts gan neaprobežojas tikai ar sportu, jo ļoti daudzi atgadījumi norisinās sadzīvē. Vai tā bija atgūšanās no smagas slimības, mēģinājumi iesaistīties biznesā vai kāda dēka – to visu Armands Šķēle savā darbā izklāstījis tiešā valodā.

Ņemot vērā, ka stāsta galvenais varonis ilgstoši bijis masu mediju ziņu slejās un bieži vien ne tajā gaišākajā kontekstā, pēdējos gados viņš apzināti nav alcis pēc uzmanības un devis priekšroku izvairīties no publicitātes. Attiecīgi arī ideja par grāmatas rakstīšanu, kura Armandam Šķēlem bijusi gadiem ilgi, netika attīstīta. Tomēr vienā brīdī viņš domas mainīja. Zīmīgi, ka tas brīdis pienāca Armandam Šķēlem tuvā vietā netālu no bērnības spēļu vietas pie Bieriņu akmensdārza, kur pēc vienas no ikdienišķām sarunām ar draugiem gūts izšķirošais impulss par labu stāsta tapšanai, jo viss piedzīvotais licies gana aizraujošs un pamācošs, lai ar to varētu padalīties plašākai publikai. Turklāt, iespējams, kādam lasītājam vai lasītājai izvērstā tematika, kas iestiepjas nepadošanās spītā un cīņā līdz galam, var noderēt, viņš sprieda.

Nākamais solis pēc lēmuma pieņemšanas par grāmatas rakstīšanu jau bija ķeršanās klāt stāsta veidošanai, kas Armandam Šķēlem bijis vesels piedzīvojums. "Neesmu tas, kurš uzstādījis rekordus izlasīto grāmatu skaitā, kā arī kopumā ar literatūru man tikpat kā nav bijusi nekāda saskarsme, tāpēc autobiogrāfiskā stāsta veidošana bija pamatīgs izaicinājums. Tomēr nenoliegšu, ka bija arī ļoti interesanti, jo tas bija radošs process. Nu pēc gandrīz pusotru gadu ilga darba grāmata ir pabeigta. Lai arī šis ir mans autobiogrāfiskais stāsts, īpaša pateicība visiem tiem, kuri palīdzēja projekta tapšanā – literārajai un dizaina komandai, fotogrāfiem, ģimenei, draugiem. Man patīk rezultāts, ceru, ka līdzīgi domās arī lasītāji," teic Armands Šķēle.

Grāmatu iespējams iegādāties tikai "Starp dzīvi un basketbolu" interneta vietnē www.AS22.lv. Caur grāmatas e-veikalu iespējams veikt pasūtījumus gan Latvijas teritorijā, gan uz ārvalstīm, informē izdevēji.