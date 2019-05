Briedis pērn par cīņām saņēmis nepilnus 400 000 eiro

Latvijas bokseris Mairis Briedis par 2018. gadā aizvadītajām cīņām saņēmis nepilnus 400 000 eiro, liecina sportista iesniegtā amatpersonas deklarācija.

2018. gada janvāra beigās Briedis piedzīvoja pirmo zaudējumu karjerā, Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) pusfinālā fantastiskā atmosfērā "Arēnā Rīga" pēc punktiem piekāpjoties ukrainim Oleksandram Usikam. Pēc tam jūlijā Briedis WBSS finālcīņas šova ietvaros pēc punktiem uzvarēja francūzi Brendonu Delorjē , bet novembrī WBSS otrās sezonas pirmajā cīņā Čikāgā pēc punktiem pārspēja Vācijas bokseri Noelu Mikaeljanu.

Briedim 2018. gadā bija divi profesionālā boksa līgumi – viens ar Lielbritānijā reģistrēto uzņēmumus "Siesta Boxing LTD", kas ir sportista bijušā aģenta Alberta Hačuturova jeb Ala Siestas aģentūra, bet otrs ar ASV reģistrēto "Warriors Boxing and Promotions LLC". No Siestas uzņēmuma Briedis saņēmis 99 980 ASV dolārus, bet no ASV kompānijas – 267 700 ASV dolārus.

2018. gadā Briedis saņēmis 10 174,91 eiro savā pamatdarbā Valsts policijā, kurā viņš strādā par inspektoru. 24 030 eiro Briedis saņēmis no akciju sabiedrības "Virši-A", ar ko viņam noslēgts reklāmas līgums. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Briedim izmaksājusi 1110,52 eiro, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs – 250 eiro, bet Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments – 34,65 eiro.

Brieža īpašumā ir zeme un ēka Olaines pagastā. Briedis nav deklarējis arī nekādas parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Pērn Briedis bija deklarējis, ka viņa īpašumā ir automašīna "BMW X5", bet tagad deklarācijā nav norādīta neviena automašīna.

Veiksmīgā profesionālā boksera karjera Briedim ir ļāvusi uzkrāt krietnus līdzekļus. Savā deklarācijā Briedis uzrādījis, ka uzkrājumos viņam ir 367 859,83 ASV dolāri un 238 460,71 eiro.

WBSS otrās sezonas pusfinālā Briedis 15. maijā tiksies ar poli Kšištofu Glovacki. Cīņa risināsies "Arēnā Rīga".

2018. gada janvāra cīņas Mairis Briedis - Oleksandrs Usiks fotogalerija