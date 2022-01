Briedis turpina 'medīt' Polu un velta viņam repa dziesmu; trakumā iesaistās arī Zauerlands

Latvijas bokseris Mairis Briedis turpina mēģinājumus uz cīņu pierunāt interneta slavenību Džeiku Polu, kurš pievērsies boksam, šoreiz viņam veltot repa dziesmu.

Briedis pēdējā laikā savus sociālos tīklus izmanto, lai izaicinātu Polu, kurš savas īsās boksera karjeras laikā uzvarējis visās piecās cīņās, tostarp pieveicot bijušo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju Neitu Robinsonu, jauktās cīņas mākslas (MMA) sportistu Benu Askrenu. kā arī divreiz uzvarot MMA cīkstoni Taironu Vudliju.

Briedis savas kampaņas ietveros veltīja Polam tetovējumu. Viņš, atsaucoties uz Džeika Pola tetovējumu ar uzrakstu "karma", sev uztetovējis briedi, ap kuru uzrakstīts "Džeika sliktā karma". Savukārt tagad viņš pievērsies mūzikai, savos sociālajos tīklos publicējot repa dziesmu. "Neesmu savā komforta zonā, bet tas ir tā vērts. Es atklāju sevi un sniedzos pēc saviem mērķiem," rakstīja Briedis.

First time I am on the scene not like a boxer. Out of my comfort zone, but that was definetly worth it!

Discovering myself and chasing my goals.

If no @jakepaul at least maybe others will like it😄 @snoopdogg @eminem @iamgeegun @timatiofficial pic.twitter.com/ovvA2LIlPb