Briedis uz cīņu izaicina 'YouTube' slavenību: nebaidies, mazais puika

Latvijas bokseris Mairis Briedis atkārtoti uz cīņu izaicinājis "YouTube" un citu interneta sociālo vietņu slavenību Džeiku Polu, kurš pēdējā laikā nodevies profesionālajam boksam.

24 gadus vecais Džeiks Pols un viņa brālis Logans tiek uzskatītas par interneta slavenībām, kuras sev dzīvi nodrošinājušas ar aktivitātēm dažādos sociālajos tīklos un raidījumos.

Brāļi pēdējo gadu laikā sākuši nodarboties ar boksu. Džeiks Pols jau uzvarējis trijās cīņās, tostarp pieveicot arī bijušo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju Neitu Robinsonu un jauktās cīņas mākslas (MMA) sportistu Benu Askrenu. Savukārt Loganam Polam jau 6. jūnijā plānota cīņa ar boksa leģendu Floidu Meivezeru.

Mairis Briedis ar īsu video jau iepriekš izaicinājis Džeiku Polu, par ko šonedēļ sociālajā vietnē "Instagram" atgādināja viņa pārstāvis Kalle Zauerlands. Īsajā ierakstā Latvijas bokseris provocē Polu, sakot, ka Brieža izcīnītās jostas nevar nopirkt par nekādu naudu.

Hey @jakepaul - happy to arrange you taking a shot at Mairis Briedis belts, only condition if you lose you have to leave boxing...deal? 🤝 pic.twitter.com/8APhfkDo1E