'Budweiser' atzīmē Mesi rekordu - 644 alus pudeles 160 vārtsargiem

ASV alus darītava "Budweiser" ir savdabīgi atzīmējusi argentīnieša Lionela Mesi vārtu gūšanas rekordu vienā klubā, nosūtot 644 alus pudeles tiem 160 vārtsargiem, kurus viņš ar šiem vārtiem ir sarūgtinājis, ceturtdien vēstīja tīmekļa vietne "Yahoo".

Jau ziņots, ka Mesi otrdien Spānijas čempionāta uzvarā izbraukumā ar 3:0 pār Valjadolidas "Real" pārspēja visu laiku labākā futbolista brazīlieša Pelē rekordu - 643 vārti viena kluba rindās -, gūstot trešos vārtus Barselonas vienības labā un savus 644.vārtus "Barcelona" sastāvā.

Pelē 643 vārtus guva Brazīlijas klubā "Santos" no 1956. līdz 1974.gadam.

Alus darīšanas gigants "Budweiser" savdabīgi atzīmējis Mesi rekordu, nosūtot 644 īpašas alus pudeles putu visiem vārtsargiem, kuriem Mesi ir iesitis vārtus "Barcelona" kreklā.

Pudeles ir numurētas. Katrai no tām piešķirts vairāk nekā 16 gados kopā ar "Barcelona" gūto vārtu guvuma numurs.

"In this game, no goal is easy"

Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8

— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020