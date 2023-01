Četrkārtējā 'Grand Slam' čempione Osaka mazuļa gaidībās

Japānas tenisiste Naomi Osaka trešdien paziņoja, ka ir stāvoklī un plāno atgriezties kortā 2024.gadā.

Bijusī pasaules ranga pirmā rakete šobrīd WTA rangā ir noslīdējusi uz 47.pozīciju un pirms dažām dienām izstājās no Austrālijas atklātā čempionāta, kas paredzēts janvāra beigās.

Trešdien Osaka vietnē "Twitter" publicēja ierakstu, kurā paziņoja, ka ir bērna gaidībās un plāno kortā atgriezties 2024.gadā, iespējams, startējot Austrālijas atklātajā čempionātā.

"Mēneši, kuros es biju prom no sporta, lika man novērtēt un iemīlēt no jauna spēli, kurai esmu veltījusi savu dzīvi," rakstīja Osaka. "Ir ļoti daudzas lietas, kas mani sagaida nākotnē. Viena no tām, ko es gaidu ir, ka mans bērns skatīties kādu no maniem mačiem un varēs pateikt, ka spēlē viņa mamma."

Osaka triumfēja "US Open" 2018. un 2020.gadā, savukārt Austrālijas atklātajā čempionātā viņa izcīnīja titulu 2019. un 2021.gadā. 2021.gadā pēc neveiksmes "US Open" trešajā kārtā viņa paziņoja, ka izvēlējusies paņemt pārtraukumu no profesionālā tenisa, lai pievērstos mentālajai veselībai.

Japānas tenisiste atgriezās kortā 2022.gada sezonā un sasniedza finālu Maiami "WTA 1000" turnīrā, taču pārējās sacensībās viņai neizdevās aizcīnīties tālāk par trešo kārtu. Pēdējo maču japāniete aizvadīja septembrī, kad Tokijas "WTA 500" turnīrā izstājās otrajā kārtā.