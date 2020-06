Dairis Bertāns apmainās 'laipnībām' ar 'Avtodor' par smaku kluba ģērbtuvēs

Krievijas kluba "Himki" basketbolists Dairis Bertāns apmainījies "laipnībām" ar Saratovas "Avtodor" klubu par ērtībām Saratovas hallē.

Vispirms Latvijas izlases aizsargs intervijā "Sporta Avīzei" izteicās, ka pēc Eirolīgas spēlēm viņam ir grūti spēlēt VTB Vienotajā līgā.

"Ir diezgan grūti savākties uz tiem mačiem, ja pēc divām grūtām spēlēm Eirolīgā un gara pārlidojuma ierodamies Saratovā, kur sporta zālē ir astoņu grādu temperatūra un ģērbtuvē smird tā, it kā kāds pirms nedēļas tur būtu nomiris," Bertāns teica "Sporta Avīzes" jūnija numura slejās.

"Tāpēc izbraukuma spēles pret šādām komandām parasti sanāca diezgan līdzīgas. Jāņem arī vērā, ka tā komanda taču visu nedēļu gatavojās tieši spēlei pret mums, un papildu motivācija viņiem nebija vajadzīga," piebilst basketbolists.

"Avtodor" vienība nepalika atbildi parādā, sociālajā vietnē "Twitter" piezīmējot, ka kluba veiktā izpēte liecina par to, ka "tā bija tikai smaka no spēlētāja mutes".

As we found out, it was just a smell from his mouth 🤢 @DairisBertans https://t.co/qgtVqxQpyG