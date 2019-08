Dāvis Bertāns uz pilsētvides ekrāniem – Vašingtonu iepazīstina ar latviešu basketbolistu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" iepazīstinājis savus līdzjutējus ar komandas šīs vasaras papildinājumu Dāvi Bertānu, kurš vienībai pievienojās maiņas darījumā ar Sanantonio "Spurs".

Jau vēstīts, ka Sanantonio "Spurs" vienība, esot jau mutiski vienojusies ar uzbrucēju Markusu Morisu, uz Vašingtonas "Wizards" klubu aizmainīja Latvijas izlases basketbolistu Dāvi Bertānu. Pēcāk gan Moriss bijušo latvieša komandu pievīla un lauza goda vārdu, parakstot līgumu ar Ņujorkas "Knicks" klubu.

Toties rūjienieša jaunā komandas vadība sagaidījusi viņu Vašingtonā, Kolumbijas distriktā [angļu valodā Washington, District of Columbia jeb D.C.]. Bertānam trešdien tika veltīta vieta uz pilsētvides ekrāna. Arīdzan elektroniskie tablo pie komandas mājvietas "Capital One" arēnas sagaidīja basketbolistu ar vēsti "Laipni gaidīts D.C.".

An official welcome to D.C. for @DBertans_42 ! #DCFamily pic.twitter.com/H7DHdbRI4T

Tāpat kļuvis zināms, ka arī jaunajā NBA mājvietā Bertāns varēs turpināt izmantot jau "Spurs" un Spānijas klubā Vitorijas "Baskonia" ierasto 42. formas numuru. Komandas ģērbtuvēs latvieša skapītis atradīsies blakus saspēles vadītājam Išam Smitam, kā arī pirmgadniekam Garisonam Metjūzam, liecina spēlētāja aģenta Artūra Kalnīša publicēta fotogrāfija.

Getting used to the new environment 🇺🇸 🇱🇻 What a journey it has been 🙏 pic.twitter.com/rsRCktqimx