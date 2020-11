Decembrī notiks starptautiskā ielu sporta un e-sporta konference

15.decembrī Eiropā lielākā ielu sporta kustība "Ghetto Games" īstenos ceturto starptautisko ielu sportam veltīto konferenci "Ielu sports un sports pret COVID-19". Šogad konference norisinās interneta vidē un būs veltīta tēmām, kas saistītas ar šī laika izaicinājumiem un iespējām sportā, e-sporta attīstību un nākotnes tendencēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis gads daudziem sporta organizatoriem, bija liels pārmaiņu laiks, jo ierobežotās iespējas organizēt aktivitātes, rosināja sporta organizatorus meklēt alternatīvus veidus, kā īstenot iecerētās aktivitātes vai arī tās atcelt. Līdz ar lielo pasaules sporta notikumu atcelšanu, sporta organizācijas attīstīja alternatīvus veidus, kā uzturēt komunikāciju un veidot aktivitātes ar savu auditoriju attālināti: on-line izaicinājumi, on-line sportošanas aktivitātes/treniņi, pasākumi tika pārcelti uz e-festivāliem, kā arī redzamāka kļuva e-sporta kustība, kurai dienu no dienas pievienojās ar vien vairāk tieši gados jaunāki cilvēki.

"Arī mēs kā "Ghetto Games", reaģējot uz apkārt notiekošo, domājām par alternatīvajiem veidiem, kā turpināt uzturēt sportisko garu sabiedrībā un kā plānotos pasākumus pārvirzīt on-line jeb interneta vidē, " stāsta Antons Semeņaks, "Ghetto Games" galvenais menedžeris un "Ghetto Football" kustības līderis. "Viena no nozarēm, ko šajā periodā kā "Ghetto Games" mēs sākām attīstīt bija e-sports. Mēs esam organizējuši nelielas sacensības e-sportā jau kopš 2016.gada un vienmēr esam skatījušies šajā virzienā, kā uzrunāt šo sabiedrības grupu kļūt daļai arī no mūsu kustības. Jaunieši, kas spēlē datorspēles, ir ļoti liels īpatsvars pasaulē un Latvijā. Bieži vien tie ir jaunieši, kurus nav tik viegli sasniegt caur parastajiem pasākumiem un klasiskajiem komunikācijas kanāliem. Tā ir auditorija, kurai līdz šim nav pievērsta uzmanība. Viņiem ir sava sociālā dzīve. Mēs kā "Ghetto Games", organizējot pirmos e-sporta turnīrus, gribējām nodrošināt kvalitatīvas sacensības ikvienam, neatkarīgi no prasmēm. Vienlaicīgi mēs vēlamies šos cilvēkus pievērst uzmanību savai fiziskai veselībai, jo, kā rāda pasaules pieredze, viens no pasaules veiksmīgākajiem e-sportistiem, "aizgāja pensijā" 23 gados dēļ veselības problēmām".

Š.g. 15.decembrī no pl.15.00-19.00 organizētajā on-line konferencē kā sporta aktivitāšu organizatori, tā arī e-sporta organizatori un tehnoloģiju uzņēmumi dalīsies savā pieredzē, kā veidot mārketingu šajā laikā, kā pārcelt pasākumus no klātienes uz attālinātiem kanāliem, kā arī par e-sporta nozari un šīs industrijas attīstību, un kā tas mūsdienās izmaina jauniešu ikdienu. Daži no konferences dalībniekiem:

1. Hosē Karlos Loaiza Gallego (Spānija) - LaLiga starptautiskā tīkla delegāts dalīsies pieredzē par to, kā "LaLiga" – Spānijas augstākā futbola divīzijām, viena no vadošajām futbola līgām Eiropā, uzturēja fanu iesaisti līgas ikdienā COVID laikā.

2. Johans Bertonē (Francija) – Lielākā ekstrēmo sporta veidu freestyle festivāla Eiropā "Fise" direktors, kurš dalīsies pieredzē par to, kā šo vērienīgo festivālu organizatori pārcēla uz tiešsaisti "Fise webfestival".

3. Jānis Dzērve - Vadošās e-sporta organizācijas Latvijā "Goexanimo", izpilddirektors stāstīs par e-sporta aizsākumiem Latvijā/Baltijā un nākotnes tendencēm.

4. Džeks Dauners (Apvienotā Karaliste) – futbola frīstaileris, pasaules ielu futbola ikona un Instagram influenceris par to, kā kļūt par ielu sporta profesionāli.

5. Lukas Škoda (Čehija) – pasaules čempionāta futbola frīstailā "Red Bull Street Style" galvenais organizators par sacensību pielāgošanu tiešsaistē.

6. Lorenco Pinčiroli (Itālija) – viens no vadošajiem sporta pasākumu vadītājiem Eiropā, par ikoniskās ielu sporta infrastruktūras "Court MLN" turpināšanos arī COVID laikā Milānā.

7. Intervijas ar diviem Latvijas profesionāliem e-sportistiem, kuri šobrīd Latviju pārstāv pasaules mērogā – Dana Dima Gard un Mareks Gaļinskis, un kā savu profesiju ir izvēlējušies kļūt par geimeriem.