Džordana universitātes krekls izsolē pārdots par vairāk nekā 1 miljonu dolāru

Basketbola leģendas Maikla Džordana vilkts Ziemeļkarolīnas universitātes basketbola komandas krekls sestdien pārdots izsolē par 1,38 miljoniem ASV dolāru, ziņo medijs BBC.

Tiek uzsvērts, ka izsolītais krekls ir vienīgais zināmais eksemplārs, kuru Džordans valkājis Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā. Krekla dizainu palīdzējis noteikt laikraksta "The Sporting News" konkrēts izdevums pēc 1982./1983. gada sezonas, kurā medijs atzina Džordanu par gada labāko universitāšu basketbola spēlētāju.

Tādējādi uzstādīts arī jauns Džordana kreklu izsoļu rekords. Pērn par 480 tūkstošiem ASV dolāru tika pārdots Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Čikāgas "Bulls" krekls, kuru aizsargs vilcis 1986./1987. gada sezonas laikā.

Maikls Džordans universitāšu čempionātā aizvadīja trīs sezonas, jau savā debijas gadā palīdzot Ziemeļkarolīnas universitātei kļūt par NCAA čempioniem. 1983./1984. gada sezonā viņš vidēji spēlē guva 19,6 punktus, bet vasarā basketbolistu ar trešo numuru NBA draftā nolūkoja "Bulls" vienība.

