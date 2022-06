E-sporta komanda 'Wolsung' savā pirmajā sezonā saglabā vietu ESEA 'Advanced' divīzijā

Latvijas profesionālā e-sporta komanda "Wolsung" savu pirmo sezonu uzskata par gana veiksmīgu, jo debijā izdevies saglabāt vietu ESEA sacensību "Advanced" divīzijā.

Sezonu "Wolsung" iesāka patiešām jaudīgi ar 16:3 uzvarot "ALTERNATE aTTaX", ar 16:6 "Offest Esports", ar 16:8 "Tricked Esport" un visbeidzot Baltijas milžu cīņās saspringtā mačā pārspējot mūsu ziemeļu kaimiņus "sC eSports". Tam kā auksta duša sekoja sezonas smagākais zaudējums "ex-Team Singularity" ar 1:16, kam sekoja ļoti vajadzīga uzvara pret zviedru "Marskalk". Nākošās spēles diemžēl noslēdza šķietamo "medusmēnesi" "Wolsung" profesionālajā karjerā - komandai pēc kārtas nācās kapitulēt ukraiņu "Iron-Branch", "playoff" pāridarītājiem "Masonic" un vācu komandai "Big Omen Academy".

Zaudējumu sēriju 2. jūnijā izdevās pārraut, sakaujot poļu komandu "Urgentum", kam sekoja uzvara pār norvēģu "Apeks" un britu komandu "Royals". Sezonas pēdējo zaudējumu "Wolsung" nācās piedzīvot pret serbu "iNation", kurus pirms pavisam neilga laika "Wolsung" pārspēja ASUS ROG Masters turnīra cīņā par trešo vietu. Regulāro sezonu "Wolsung" noslēdza ar 16:13 parspējot krievu "Insilio". Komandai nācās dažas dienas nogaidīt, lai būtu pilnīga pārliecība, ka ar paveikto pietika, lai iekļūtu "play off", - situācija atrisinājās labvēlīgi "Wolsung" un komanda iekļuva "play off" kā 27. komanda pēc regulārās sezonas no divīzijas 97 dalībniekiem.

Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā "Wolsung" tikās ar leģendāro franču komandu LDLC OL, un svinēja pārliecinošu uzvaru ar BO3 sērijā ar 2:0. Nākošajā kārtā "Wolsung" nācās stāties pretī savam līdz šim spēcīgākajam pretiniekam - "Forze", kuri HLTV pasaules rangā ieņem augsto 19. vietu. Brīnumi nenotika, lai gan cīņa nebūt nebija vienos vārtos - gan "Inferno", gan "Nuke" cīņa noslēdzās ar rezultātu 16:12 "Forze" labā, kas nenozīmēja "Wolsung" cīņas beigas, bet gan tās turpinājumu "lower bracket" jeb zaudētāju zarā. Cīņā pret "Masonic" pirmajā kartē Dust2 "Wolsung" izdevās atriebties par zaudējumu regulārās sezonas spēlē, esot mainītās lomās, jo šoreiz "Wolsung" bija tie, kas karti uzvarēja papildlaikā ar 19:1. Nākošajās kartēs - "Nuke" un "Ancient" mūsu spēlētājiem nācās atzīt dāņu pārākumu un sezona tika noslēgta ar zaudējumu 2:1.

Komandas galvenais treneris un menedžeris Miks Siliņš par pirmo ESEA sezonu izteicās sekojoši: "Pirmā sezona ESEA "Advanced" līgā izvērtās diezgan veiksmīgi, manuprāt. Galvenais mērķis bija noturēties šajā divīzijā, ideālajā variantā sasniegt izslēgšanas spēles - tas arī mums izdevās. Regulārās sezonas ietvaros neapšaubāms MVP bija Roberts "shield" Tipsis, kurš izškirošajās spēlēs par tikšanu "play off" rādīja iespaidīgu performanci. Vēlos arī uzteikt kapteiņa Reiņa "hyskeee" Grīnberga sniegumu, jo kopā ar viņu veicām svarīgus sagatavošanās darbus, lai izcīnītu uzvaras pret tādām komandām kā "Apeks", LDLC, kā arī atņemt karti pret "Masonic". Šādas spēles liecina, ka soli pa solim, ar pārliecību varu teikt, ka tuvojamies līmenim un mērķiem kurus paši esam sev uzstādījuši."

"Nākamajā sezonā mērķis ir tikt atkal izslēgšanās spēlēs, pacīnīties jau par top16 vai top8, kā arī ieteiktu pievērst uzmanību Kristam "msn" Kalniņam, jo domāju, ka viņa potenciāls ir redzams jau tagad, kā arī ne tikai ESEA līgā, bet citos turnīros arī. Vēlos arī pateikt paldies visiem atbalstītājiem visas sezonas garumā, tas noteikti ir jūtams un tiekamies jau nākošajās spēlēs," piebilst Siliņš.