Elbakjans pēc LBS vēlēšanām uzrunā 'uzmetējus'

Organizācijas "Ghetto Games" vadītājs Raimonds Elbakjans pēc otrdien notikušās Latvijas Basketbola savienības (LBS) biedru sapulces sociālajā vietnē "Instagram" uzrunājis biedrus, kuri solījuši atbalstu prezidenta amata kandidātei Anetei Jēkabsonei-Žogotai, bet neesot turējuši vārdu.

Biedru sapulcē par jauno LBS prezidentu tika ievēlēts bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš izpelnījās 34 no 50 balsīm. Divi no biļeteniem tika atzīti par nederīgiem, bet 14 biedri pauda atbalstu Jēkabsonei-Žogotai.

Jēkabsone-Žogota pirms vēlēšanām atklāja savu vīziju par jauno LBS valdes sastāvu, kurā vieta kā 3x3 basketbola pārstāvim bija paredzēta arī Raimondam Elbakjanam. Elbakjans biedru sapulces debatēs vairākkārt tika arī minēts, kā viens no Jēkabsones-Žogotas "komandas" dalībniekiem.

Pēc vēlēšanām 3x3 basketbola dzīves virzītājs gan paudis vilšanos par 12 balsīm, kuras Jēkabsonei-Žogotai pietrūka, lai sasniegto nepieciešamo 50 procentu + viena biedra atbalstu.

"Gribu arī pateikt paldies tiem, kuri atklātā sarunā pirmsvēlēšanu laikā pateica, ka balsos pret mums, respects un cieņa! Gribu pateikties arī neizlēmīgajiem, kuri politkorekti atrunājās ar izlemšanu pēdējā brīdi, arī to uzskatu par korektu NĒ un cienu! Bet tos 12, kuri deva goda vārdu, bet uzmeta, tagad lieku daudzpunkti............................., zinot mani, aizpildiet to paši! Lai arī, kur un kādos apstākļos es būtu nonācis, vienmēr palieku pie principa, ka neturēt vārdu ir nodevības un gļēvuma augstākā pakāpe," raksta bijušais basketbolists, kurš pateicās savas komandas pārstāvjiem un biedriem, kuri to atbalstījuši.