Esporta ceturtā nedēļa: izcils sniegums Latvijas komandai 'deprEST'

Baltijas esporta līgā ceturtā spēļu nedēļā Latvijas komandām uzvaras mijās ar zaudējumiem, informē rīkotāji.

Portāls "Delfi" šajā sezonā sestdienās sadarbībā ar BESL Pro un "sportacentrs.com" piedāvā Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas spēļu tiešraides CS:GO un PUBG disciplīnās. Nākamā tiešraide plānota 26. oktobrī no pulksten 11:00

"Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO)

"Counter-Strike: Global Offensive" disciplīnas ietvaros ceturtā spēļu nedēļa latviešu komandām pagāja kā pa viļņiem. Izcilu sniegumu spēja parādīt komanda "deprEST" (Latvija), kas ar rezultātu 2-0 apspēlēja komandu "LESGEDI" (Igaunija) tādējādi nodrošinot sev vietu izslēgšanas kārtas spēlēs. Savukārt, komandai "coluant" (Latvija) tik spīdoši negāja un tās piedzīvotais zaudējums pret komandu "alltheRAGE" (Lietuva) ar rezultātu 1-2 nozīmē, ka puišiem dalība šīs sezonas sacensībās ir beigusies. Visbeidzot, nedēļas karstākajā spēlē starp divām latviešu komandām "wolsung" un "Team Titan" brīnumdarbus rādīja "Team Titan" komanda, kas ar rezultātu 2-0 spēja apspēlēt Baltijas Esporta Līgas otrās sezonas čempionus "wolsung", tādējādi nodrošinot sev vietu izslēgšanas kārtas spēlēs.

Sacensību turpinājumā piektās nedēļas ietvaros par vietu izslēgšanas kārtas spēlēs cīnīsies divas latviešu komandas - "wolsung" un "SACRAMENTO". Komanda "wolsung" savā izšķirošajā duelī tiksies ar igauņiem "LESGEDI". Šo spēli varēs vērot arī portālā "Delfi" sestdien, 26. oktobrī, plkst. 16:00. Savukārt, komandai "SACRAMENTO" nāksies uzveikt lietuviešus "alltheRAGE", lai arī tie spētu sev nodrošināt vietu izslēgšanas kārtas spēlēs.

"PlayerUnknown's Battlegrounds" (PUBG)

Ceturtā PUBG turnīra nedēļa ir izvērtusies pavisam veiksmīga komandai "Division", kura spēja iegūt vienu uzvaru, kā arī vērtīgus punktus pārējās spēlēs, kas ļāva viņiem pakāpties uz pirmo vietu kopvērtējumā. Arī komanda P9 svinēja savu pirmo šissezonas uzvaru un, pateicoties labajam sniegumam, pakāpās jau uz sesto vietu. Diemžēl, komanda "PraiseTheLord" nespēja turpināt savu uzvaru sēriju un šajā nedēļā neparādīja labu sniegumu un noslīdēja uz septīto vietu.

Vēl ir palikušas tikai trīs nedēļas līdz sezonas beigām un komanda "Division" ir beidzot kopvērtējuma tabulas augšgalā un komanda P9 ir sākusi ieskrieties. Vai komandai "Division" izdosies nosargāt savu līderpozīciju? Vai P9 turpinās savu kāpumu? Lai noskaidrotu atbildes uz šiem jautājumiem, pieslēdzies spēļu tiešraidei šo sestdien, 26. oktobrī, un atbalsti savējos.

"Rocket League"

"Rocket League" disciplīnas ietvaros ceturtā nedēļa latviešu komandām pagāja ar mainīgām sekmēm. Latviešu komanda "Post Game Strong" cieta sakāvi - 1:3 pret "Team Black Diamond", kurā spēlē puisis no Latvijas - Kio. Savukārt latviešu komanda "The Backflip Boys" aizvadīja divas spēles - pret "TeamSmolBrein", kuru arī pārstāv viens spēlētājs no Latvijas - Mex, un pret "Team Black Diamond". Pirmo spēli "The Backflip Boys" uzvarēja sērijā ar rezultātu 3:0, taču otru spēli viņi zaudēja ar rezultātu 0:3.

Nākamsvētdien, 27. oktobrī, plkst 15:00 norisināsies piektās nedēļas spēles, kuras varēs vērot tiešraidē "BESL Pro" līgas "Twitch" kanālā (tiešraide notiks angļu valodā). Šo spēļu ietvaros notiks duelis starp divām latviešu komandām - "The Backflip Boys" un "Post Game Strong". Tāpat arī "Mind Games Esports" (Latvija) mērosies spēkiem pret "Team Black Diamond", bet "TeamSmolBrein" mēģinās pierādīt sevi spēlē pret "Imperial" (Lietuva).