Esporta 'Counter-Strike: Global Offensive' labākais spēlētājs Latvijā - 'broky' jeb Helvijs

Portāls "Delfi" sadarbībā ar Baltijas esporta līgas jeb "BESL Pro" rīkotājiem turpina iepazīstināt lasītājus ar šobrīd vienu no populārākajiem 21. gadsimta izklaides sporta veidiem - esportu jeb elektronisko sportu (no angļu valodas electronic sports). Šoreiz iepazīstinām lasītājus ar Latvijā veiksmīgāko "Counter-Strike: Global Offensive" spēlētāju Helviju Saukantu.

No 28. septembra portāls "Delfi" sadarbībā ar "BESL Pro" un "sportacentrs.com" piedāvā Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas spēļu tiešraides CS:GO un PUBG disciplīnās. Šo sestdien, 19. oktobrī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 tiešraidē būs PUBG (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS), bet no plkst. 16:00 līdz 21:00 būs CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Helvijs Saukants esporta spēlētāju aprindās plašāk pazīstams ar segvārdu "broky". Šis 18 gadus vecais liepājnieks savu esportista karjeru uzsāka 2018.gada otrajā pusē, bet nepilna pusotra gada laikā Helvijs ir kļuvis par veiksmīgāko spēles "Counter-Strike: Global Offensive" spēlētāju Latvijā, kopumā savas salīdzinoši īsas karjeras laikā jau nopelnot 30 893,87 ASV dolāru. Par Helvija profesionālo debiju tiek uzskatīta Baltijas Esporta Līgas otrā sezonā, kuras ietvaros viņš, kopā ar latviešu komandu "wolsung", izcīnija čempiona titulu.

Pēcāk Helvijs turpināja kāpt augstāk pa karjeras kāpnēm savas individuālās iemaņas regulāri pierādot FACEIT platformā, kuras ietvaros viņš, pateicoties savam talantam un neatlaidīgajam darbam, izsitās līdz pat tā laika profesionālo spēlētāju līmenim. Tieši pateicoties šiem sasniegumiem Helvijs tika uzaicināts pievienoties vienai no pasaulē vispopulārākajām esporta organizācijām - "FaZe". Komandas "FaZe" ietvaros Helvijs spēlē plecu pie pleca ar tādām "Counter-Strike: Global Offensive" zvaigznēm kā "olofmeister", "NiKo", "coldzera" un "rain". Pasaules kopējā komandu rangā "FaZe" pašlaik ieņem 17.vietu.

Baltijas Esporta Līgas galvenais mērķis ir sniegt iespēju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas talantīgākajiem spēlētājiem sevi pierādīt jaunā konkurences līmenī un pašiem labākajiem pavērt ceļu uz vēl augstākām līgām.

Baltijas Esporta Līgas ceturtās sezonas fināli notiks šī gada 23.-24. novembrī Tallinā, "Saku Suurhall" arēnā. To ietvaros labākās "CS:GO" un "Rocket League" komandas plecu pie pleca sacentīsies skatītāju tūkstošu priekšā savā starpā sadalot 15 000 eiro vērto balvu fondu.