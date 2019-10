Esporta trešā nedēļa: pārsteidzoši veiksmīgs sniegums latviešu komandām

Baltijas esporta līgā trešā spēļu nedēļa izrādījusies negaidīti sekmīga Latvijas komandām, informē rīkotāji.

"Counter-Strike: Global Offensive"

"Counter-Strike: Global Offensive" disciplīnas ietvaros trešā spēļu nedēļa bija pārsteidzoši veiksmīga latviešu komandām, jo pilnīgi visas no tām svinēja uzvaras savos dueļos. Komanda "wolsung" (Latvija) ar pārliecinošu 2-0 apspēlēja komandu "FiGURE05" (Lietuva), savukārt komanda "deprEST" (Latvija) sīvā duelī ar rezultātu 2-1 pārspēja komandu "alltheRAGE" (Lietuva). Spēlēs par palikšanu sacensībās pie uzvarām tika arī divas citas latviešu komandas. Komanda "SACRAMENTO" (Latvija) ar rezultātu 2-0 no turnīra izslēdza komandu "WORTEX" (Igaunija), savukārt komanda "coluant" (Latvija) to pašu izdarija ar komandu "5Aces eSport" (Igaunija). Tāpat arī nedēļas centrālajā spēle starp komandām "Team Titan" (Latvija) un "ayned" (Igaunija) uzvaru svinēja latvieši kam izdevās pārspēt savus pretinieku ar rezultātu 2-0.

Sacensību turpinājumā, ceturtās nedēļas ietvaros, par nedēļas centrālo spēli ticis izvēlēts duelis starp divām latviešu komandām - "wolsung" un "Team Titan". Šo spēli varēs vērot arī "Delfi" tiešraidē sestdien, 19. oktobrī, plkst. 16:00. Spēles uzvarētājs sev nodrošinās vietu izslēgšanas kārtas spēlēs. Savukārt komanda "deprEST" aizvadīs spēli pret igauņiem "LESGEDI", "coluant" tiksies ar lietuviešiem "alltheRAGE", bet "SACRAMENTO" pretī nāks igauņu komanda "ayned".

"PlayerUnknown's Battlegrounds"

Trešajā nedēļā latviešu PUBG komandām izdevās izcīnīt uzvaras četrās no piecām spēlēm, no kurām trijās uzvaru izcīnīja komanda "PraiseTheLord", kura šajā nedēļā veica sastāva izmaiņas. Komandai "Division" arī izdevās izcīnīt vienu uzvaru, taču neskatoties uz to, viņiem nav izdevies kopvērtējumā apsteigt iepriekšējās sezonas čempionus "Bait Academy".

"Rocket League"

"Rocket League" disciplīnas ietvaros trešā nedēļa latviešu komandām izvērtās pagalam neveiksmīgi. Latviešu komanda "Post Game Strong" cieta divas sakāvas- 0:3 pret "Bad Dudes" (Igaunija) un 1:3 pret "Imperial" (Lietuva). Savukārt "Team Black Diamond" komandā spēlējošais puisis no Latvijas Kio guva pārliecinošu uzvaru pār igauņu komandu "Bad Dudes" ar sērijas rezultātu 3:0. Nedēļas pēdējā spēlē, komanda "TeamSmolBrein", kurā arī ir viens spēlētājs no Latvijas - Mex, ļoti sīvā cīņā svinēja uzvaru pār latviešu komandu "Mind Games Esports" ar sērijas rezultātu 3:2.



Šo svētdien, 20. oktobrī, plkst 15:00 norisināsies ceturtās nedēāls spēles, kuras varēs vērot tiešraidē BESL Pro līgas Twitch kanālā (tiešraide notiks angļu valodā). Šo spēļu ietvaros latviešu puiši no Mind Games Esports stāsies pretī vēl neapturamo lietuviešu komandu Timechasers. Savukārt puiši no Post Game Strong cīnīsies pret varen spēcīgu komandu Team Black Diamond, kurā arī ir viens spēlētājs no Latvijas - Kio. Tad iepriekšējo nedēļu izlaidušie puiši no The Backflip Boys komandas mēģinās turēt savu augsto vietu kopvērtējuma tabulā, stājoties pretī iepriekšminētai komandai Team Black Diamond un TeamSmolBrein.