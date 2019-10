Esports - neizprasts fenomens un strauji augoša izklaides industrija

Pēdējo gadu laikā medijos un interneta vidē aizvien biežāk tiek pieminēts tāds termins kā esports, taču, par spīti tā popularitātei, tikai retais zina, kas tas ir un kāpēc tas ir tik populārs.

No 28. septembra portāls "Delfi" sadarbībā ar "BESL Pro" un "sportacentrs.com" piedāvā Baltijas esporta līgas ceturtās sezonas spēļu tiešraides CS:GO un PUBG disciplīnās. Šo sestdien, 19. oktobrī, no plkst. 11:00 līdz 15:00 tiešraidē būs PUBG (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS), bet no plkst. 16:00 līdz 21:00 būs CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Par esportu jeb elektronisko sportu (no angļu valodas - electronic sports) tiek uzskatīta video spēļu spēlēšana profesionālā līmenī. Tāpat kā tradicionālais sports, arī esports sastāv no dažādiem paveidiem jeb disciplīnām, kuru ietvaros profesionālas komandas un spēlētāji sacenšas par balvām, kas mērojamas vairāku simtu tūkstošu, un dažbrīd pat miljonu apmēros.

Par spilgtāko piemēru šim var minēt 2019. gada augustā notikušo "The International" turnīru video spēlē "Dota2". Tā kopējais balvu fonds sastādīja veselus 34 miljonus ASV dolāru. Savukārt komandas spēlētāji, kas izcīnīja pirmo vietu šajā turnīrā, teju vai acumirklī kļuva par miljonāriem, iegūstot savā īpašumā 15,6 miljonus ASV dolāru.

Lai gan šis ir lielākais balvu fonds esporta vēsturē un video spēles "Dota2" rīkotie turnīri allaž izcēlušies ar balvu fondiem, kas mērojami miljonos, arī citu disciplīnu ietvaros naudas summas, par kurām cīnās esporta atlēti, bieži vien sastāv no septiņciparu skaitļiem.

Roku rokā ar milzīgajiem balvu fondiem iet arī profesionālās esporta organizācijas, kuras, tāpat kā tradicionālās sporta organizācijas, aicina sev pievienoties labākos spēlētājus, piedāvājot tiem atalgojumu un nodrošinot treniņu apstākļus, kas tendēti uz spēlētāja individuālo un komandas kopējo izaugsmi.

Taču spēlētāji ir tikai neliela daļa no cilvēku komandas, kas veido profesionālu esporta organizāciju. Pasaules labāko organizāciju aprindās bez pašiem spēlētājiem vēl atrodamas tādas darba pozīcijas kā treneri, menedžeri, analītiķi, dietologi, psihologi, fiziskie treneri un pat tulki. Visi šie cilvēki strādā vienota mērķa labad - padarīt attiecīgos spēlētājus par pasaules klases atlētiem un komandu par labāko savā esporta disciplīnā.

Visbeidzot nonākam pie jautājuma, kas mājo mūsu visu prātos - cik tad patiesībā populārs ir esports? Pētījumi liecina, ka 2018. gadā kopējais skatītāju skaits ar esportu saistītām tiešraidēm bija aptuveni 65 miljoni. Tas ir vairāk nekā tādām pasaules mēroga sporta līgām kā NBA (52 miljoni) un NHL (36 miljoni). Analītikas speciālisti lēš, ka līdz 2020. gadam esports apsteigs arī beisbola populārāko līgu MLB.

Visi šie skatītāju miljoni ir tādi paši cilvēki kā jebkurš sporta entuziasts, un kamēr tas savā TV ekrānā seko līdzi tam, kā sokas viņa mīļākajai futbola komandai, esporta fans atbalsta savus miļākos esportistus, līksmojot par to grandiozajām uzvarām un jūtot līdzi rūgtajiem zaudējumiem.

Savukārt, atbildot uz jautājumu, kāpēc esports ir tik populārs, atbilde patiesībā ir pavisam vienkārša. Esports cilvēkam ir vieglāk pieejams nekā tradicionālie sporta veidi. Lai uzspēlētu basketbolu vai futbolu cilvēkiem jāatrodas vienā noteiktā lokācijā, taču esportā šādu ierobežojumu nav un tā ietvaros jebkurš spēlēt gribētājs sevis paša istabas komfortā var internetā sacensties ar spēlētājiem no visas pasaules.

Nav šaubu, ka esports ir vēl līdz galam neizprasts fenomens, taču viens ir skaidrs - esporta industrija tuvāko gadu laikā turpinās augt un attīstīties, un kopā ar industriju augs arī tās popularitāte.