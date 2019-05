Foto: Siguldā pirmizrādi piedzīvo dokumentālā filma 'Dukuru zelta līnija'

Ceturtdien, 2. maijā, kultūras centrā "Siguldas devons" notika Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas "Dukuru zelta līnija" pirmizrāde. Pasākumā klāt bija gan Dukuru ģimene, gan tās veidotāji, gan skeletona līdzjutēji un siguldieši. Dāvids Ernštreits un Linda Olte savā filmā skaidro Martina Dukura fenomenu – viņa un visas Dukuru ģimenes apbrīnojamās darbspējas, motivāciju, ziedošanos un aizrautību.

Pirms pirmizrādes runu teica tās veidotāji, vārds tika dots arī pašiem Dukuriem – Tomasam, Martinam un Dainim – un LTV pārstāvjiem. Dāvids Ernštreits norādīja, ka šāda uzticība – ļaut filmēšanas komandai tik ilgu laiku sekot sportistu gaitām, turklāt ne vien sacensībās, bet arī ikdienā, ir retums. "Vislielākais paldies – filmas varoņiem! Gan par to, ko viņi vairāk nekā 20 gadus dara Latvijas labā, gan to, ka viņi atvēra savas durvis un ielaida mūs savā dzīves telpā. Mēs dzīvojam laikmetā, kad sportisti arvien biežāk izvēlas vienvirziena komunikāciju. Tā ir tāda komunikācija, kur mēs stāstām par sevi tikai to, ko mēs gribam stāstīt. Un mēs pat izvēlamies sešreiz pārskatīt samontētos materiālus, lai kāds, nedod Dievs, kaut ko nepadomā... Šis nebija tas gadījums," skaidro Dāvids. "Kad es ieraudzīju, ko Tomass un Martins dara pirms visiem braucieniem – viņi galvā izbrauc visus šos savus ceļojumus – un operatori to kolosāli bija nofilmējuši, tā viņu iekšējā pasaule man saslēdzās un ar to es varēju spēlēties," pirmizrādes skatītājiem atklāja režisore Linda Olte. Tādējādi skeletonistu roku un ķermeņa līnijas, gatavojoties startam, kļuva par filmas montāžas pieturas punktu.

Arī Dukuru ģimene atzina, ka gaidījuši filmu ar lielu interesi. Vecākais brālis Tomass pirms pirmizrādes ar smaidu norādīja, ka "šis process ilga vairākus gadus, pat operatori vairāki nomainījās, bet mēs izturējām un palikām tie paši." Ģimene piekrita filmas veidošanai 2017. gada vasarā. Savukārt Martins vislielāko pateicību veltīja faniem un atbalstītājiem. "Bez jums mēs nevarētu sasniegt to, ko esam sasnieguši," sanākušajiem teica Martins.

LTV valdes loceklis Ivars Priede izteica pateicību Siguldai par viesmīlīgo uzņemšanu jaunajā kultūras centrā, bet pašus siguldiešus apsveica par to, ka viņiem ir iespēja just līdzi šiem sportistiem. Ivars norādīja, ka bieži vien ir reizes, kad paša paveiktais nesniedz tādu gandarījumu kā tuvāko cilvēku sasniegumi. "Tādēļ es apsveicu visus klātesošos ar to, ka mums ir šādi varoņi, ar kuriem visa nācija lepojas," pauda Ivars.

Dāvidam ir bijusi iespēja Dukuru ģimenes gaitām sekot kopš Ziemas olimpiskajām spēlēm Soltleiksitijā, kas bijušas pirmās gan viņam kā žurnālistam, gan brāļiem kā skeletonistiem. Filma stāsta par ģimeni, kuras uzvārds kļuvis par sinonīmu panākumiem, un tās zelta līniju – Martinu Dukuru.

Dokumentālās filmas "Dukuru zelta līnija" televīzijas pirmizrāde – 6. maijā plkst. 19.30 LTV1.