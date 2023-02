Foto, video: 'Sevilla' vārtsargs spēles laikā noliek uz lāpstiņām agresīvu fanu

Agresīvs incidents ceturtdienas vakarā notika UEFA Eiropas līgas 1/16 fināla mačā, kur Spānijas futbola kluba "Sevilla" vārtsargam Marko Dmitrovičam uzbruka fans.

"Sevilla" ceturtdien atbildes spēlē piedzīvoja zaudējumu ar 0:2 pret Nīderlandes vienību Eindhovenas PSV, taču divu maču summā sīvā cīņā bija pārāka ar 3:2.

Spēles laikā 31 gadu vecajam Dmitrovičam uzbruka kāds līdzjutējs, kurš atvēzējās un ar kreiso roku sita futbolistam, tomēr "Sevilla" vārtsargs nebija ar pliku roku ņemams un spēja agresīvo fanu nolikt uz lāpstiņām itin ātri.

😲Sevilla goalkeeper Marko Dmitrovic calmly incapacitates a PSV hooligan who tries to punch him.🤦🏻‍♂️

