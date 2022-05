Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Pitsburgas "Penguins" svētdien piekāpās Austrumu konferences "play-off" pirmās kārtas septītajā spēlē, taču šī mača laikā ar neticamu vārtu guvumu atzīmējās uzbrucējs Džeiks Gencels.

"Vai tas ir futbols? Beisbols? Nē, Džeiks Gencels gūst vārtus sērijas septītajā spēlē," par savas komandas uzbrucēja virtuozo metienu raksta "Penguins" vienība sociālajā vietnē "Twitter".

Lai Gencels tiktu pie vārtu guvuma, tiesnešiem bija nepieciešams video atkārtojums. Soģi gan lēma, ka "Penguins" komanda pelnījusi izvirzīties vadībā ar 2:1.

Ziņots, ka Teodora Bļugera pārstāvētā vienība šajā mačā zaudēja papildlaikā, jau ceturto gadu pēc kārtas izslēgšanas spēles noslēdzot pirmajā kārtā.

