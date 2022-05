Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" uzbrucējs Endrū Viginss svētdien izpildīja iespaidīgu bumbas triecienu grozā, kura laikā sadūrās ar Dalasas "Mavericks" zvaigzni Luku Dončiču.

Ziņots, ka Dāvja Bertāna pārstāvētā "Mavericks" komanda ar rezultātu 100:109 mājās piekāpās "Warriors" vienībai. Goldensteitas klubs sērijā līdz četrām uzvarām panācis vadību 3-0.

Spēles ceturtajā ceturtdaļā ar trim svarīgiem "slamk dunk" izcēlās Viginss. Pirmo no tiem kanādietis izpildīja pāri Lukas Dončiča izslietajai rokai.

Tiesnesis Marks Deiviss sākotnēji piešķīra Viginsam piezīmi uzbrukumā. Taču viesu treneris Stīvs Kers pieprasīja video atkārtojumu, pēc kura soģi lēma, ka nevienam no basketbolistiem nebija piešķirams pārkāpums. Tādējādi grozs tika ieskaitīts.

Savukārt vairāki interneta lietotāji pasmējās, ka Deiviss vienkārši vēlējies, lai visi klātesošie varētu tūlīt pat redzēt vairākus izcilās epizodes atkārtojumus. NBA leģenda Maģiskais Džonsons un citi vietnes "Twitter" lietotāji Viginsa izpildīto bumbas triecienu grozā jau nodēvējuši par gada labāko "slam dunk".

Sērijas ceturtā spēle aizritēs otrdien.

Andrew Wiggins is playing the best basketball I’ve ever seen him play!! He had the dunk of the year over Doncic and his Playoff high 27 points and 11 rebounds tonight in the Warriors 109-100 victory.