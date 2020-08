Ilgas Šuplinskas izteikumi izsauc futbola saimes sašutumu

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) izteikumi par viņas skatījumu uz futbola vietu starp valsts prioritārajiem sporta veidiem izsaukuši šī sporta veida pārstāvju sašutumu sociālajā vietnē "Twitter".

Ilgas Šuplinskas vadītā sporta nozares darba grupa otro gadu diskutē par Latvijas prioritāro sporta veidu noteikšanas kritērijiem. Šuplinskai par šo tematu intervijā "Latvijas Televīzijā" tika uzdoti vairāki jautājumi, ministrei pamatojot valsts atbalstītos starptautiskos autosporta un motosporta pasākumus.

Ministre uzsvēra, ka valsts atbalstījusi licences iegādi šādām sacensībām, balstoties uz Finanšu un Ekonomikas ministriju veikto pētījumu par to ietekmi uz tautsaimniecību. Tāpat Šuplinska minēja, ka tas var uzlabot tūrisma rādītājus, kā arī rada ienākumus ēdināšanas un transporta nozarēm.

"Mazai valstij, lai tā sevi apliecinātu un lai to pamanītu, publicitāte ir ļoti svarīga," turpināja Šuplinska. "Es esmu no tiem zinātniekiem, kuri braukuši uz ārzemju konferencēm un nenoguruši skaidrojuši, kad mums saka: "Jūs esat no Latvijas? Galvaspilsēta ir Viļņa?""

Ministrei pēc šīs atziņas tika oponēts, izvirzot pieņēmumu, ka Latvijai pasaules līmeņa publicitāti no sporta vides sagādā vien vadošie tenisisti un basketbolisti. Turklāt sporta veidu un pasākumu publicitāti būtu noderīgi mērīt.

Šuplinska, atbildot uz šo izteikumu, atzina, ka par vairākiem kritērijiem viņas vadītajā darba grupā tās pārstāvji nevar vienoties.

"Vieni saka – lūk, tas ir šis pasaules prestižs. Pasaules prestižā sporta veidi, kas dominē, nedaudz atšķiras no Latvijā iecienītiem sporta veidiem. Piemēram, ziemas sporta veidiem kā bobslejs un kamaniņas. Latvijas iedzīvotāji tomēr tiem seko, bet pasaules reitingā tie noteikti nebūs populārākie. Vai atkal tas pats futbols. Droši vien ļoti daudzi teiks, ka viņi seko, bet manis pēc šāds sporta veids... Nevaru teikt, ka varētu nebūt, bet uzskatu, ka tas nav manā redzes lokā svarīgs," izteicās ministre.

Sašutumu par Šuplinskas atziņu pauduši vairāki futbola saimes pārstāvji, kuri norāda uz tā masveidību Latvijā un popularitāti pasaulē. Savukārt ministrei piekrituši vairāki, kuri atgādina par pašmāju futbola neveiksmēm.

Šuplinskas kundze izcēlās 🤓 Atbildēsim ar smaidu - vismaz šeit tviterī par Latvijas futbolu (mūsu konts) interesējas divreiz vairāk nekā par ministres uzskatiem. 😁https://t.co/Zjpyk6d8K4 — LV_futbols (@LV_futbols) August 17, 2020

Futbols bērnu un jauniešu vidū ir piekoptākais, pieejamākais un vislabāk organizētais sporta veids Latvijā, par to var viegli pārliecināties iepazīstoties ar publiski pieejamiem datiem. Vai @IZM_gov_lv izpratni par sportu un izglītības jomu veido lasot “diskusijas” @Twitter ? — Egils Trušēlis (@EgilsTruselis) August 17, 2020

Protams, ka kā ministre viņa ir 0, bet taisnību jau vien pateica, futbols LV ir miskastes līmenī, privātie lai sponsorē, bet valstij tur nebūtu jāiesaistās. — Profilename (@profile_name222) August 17, 2020

“Futbols vispār varētu nebūt”. Piedāvāju visus stadionus pie skolām pārbūvēt par estrādītēm. Pagalma puikas daudz labprātāk kopā uzdziedātu un uzdancotu ne dauzītu to stulbo bumbu. https://t.co/9nUeWLjEpy — Reinis Poznaks (@poznaks) August 17, 2020

Bet ko viņa tādu pateica? Savu personīgo, subjektīvo viedokli, ka viņu neinteresē futbols. 🧐 — Normunds Trubens (@normundst1) August 17, 2020