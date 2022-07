Indieši izveido viltus kriketa līgu, lai apkrāptu likmju veicējus no Krievijas

Indijā vietējie entuziasti, kurus nu jau aizturējusi policija, izveidojuši viltus kriketa līgu, lai apkrāptu totalizatoru likmju veicējus no Krievijas, vēsta raidsabiedrība BBC.

Policija Indijā aizturējusi četrus fermerus, kuri izveidojuši viltus kriketa turnīru un tam pieņēmuši likmes sociālajā platformā "Telegram". Likmju veicēji bija cilvēki no trim Krievijas pilsētām – Maskavas, Voroņežas un Tveras.

Kā informē BBC, viens no četriem aizturētajiem vīriešiem iepriekš strādājis bārā Krievijā, un viņam no tā laika bija saglabājusies kontaktinformācija par cilvēkiem, kuri bijuši ieinteresēti likt likmes uz kriketa spēlēm.

Indijā ir pasaulē bagātākā kriketa līga – Indijas premjerlīga, kam netrūkst arī lokālu atdarinātāju. Kaut arī valstī ir aizliegta likmju veikšana uz sporta notikumiem, izņemot zirgu skriešanos, policijas redzeslokā regulāri nonāk nelegālas likmes uz kriketa spēlēm.

Savukārt viltus turnīrs, kas centās atdarināt Indijas premjerlīgu, norisinājās Mehsanas pilsētas apvidū, un tajā "piedalījās" sešas izdomātas komandas, kas nosauktas dažādu Indijas štatu vārdos. Aptuveni 20 vietējiem cilvēkiem tika samaksāts, lai viņi pārstāvētu visas komandas, kā arī tika nolīgti divi "tiesneši", bet viens no turnīra rīkotājiem darbojās arī kā spēļu komentētājs, atdarinot Indijā labu zināmu televīzijas personāžu.

Ar divām augstas izšķirtspējas videokamerām viltus "spēles" tika pārraidītas "YouTube" kanālā ar 255 abonentiem. Lai piešķirtu spēlēm autentiskāku sajūtu, caur skaļruņiem, kas bija novietoti netālu no zemes, tika raidīts no interneta lejupielādēts audio ar pūļa skaņām. Kaut arī laukums un video saturs bija ļoti zemas kvalitātes, viltus līgas rīkotājiem kaut kādā veidā izdevās pārliecināt krievus par likmju veikšanu uz šādiem mačiem.

Tiesneši un turnīra rīkotāji savstarpējai saziņai izmantoja rācijas, lai varētu komunicēt ar likmju veicējiem "Telegram" aplikācijā, dotu instrukcijas spēlētājiem un ietekmētu maču iznākumus. Komandu spēlētājiem par vienu maču tika maksāts 400 rūpiju jeb aptuveni pieci ASV dolāri.

"Šādu krāpšanu pieredzu pirmo reizi. Šie puiši vienkārši dziļi ciematā iztīrīja zemes gabalu un sāka spēlēt, pārraidot to "YouTube" un pelnot naudu no azartspēlēm. Pat vietējie iedzīvotāji to nezināja. Par krieviem, kuri lika likmes uz šīm spēlēm, mēs neko daudz gan nezinām," teica izmeklētājs Bavešs Ratods. Aizturētie vīrieši jau pauduši pilnu gatavību sadarboties ar varasiestādēm.