'Knicks' zaudē mūžsenā fana Spaika Lī uzticību

Viens no visu laiku kvēlākajiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" līdzjutējiem, slavenais režisors Spaiks Lī sarunā ar ESPN pārraidi "First Take" paziņojis, ka šosezon vairs neapmeklēs komandas mačus.

"Knicks" ir viens no populārākajiem NBA klubiem, tomēr kopš 2000./2001. gada sezonas Ņujorkas komanda piecas reizes spēlējusi "play off" un tikai reizi tikusi otrajā kārtā. Šo pirmdien "Knicks" parūpējās par pārsteigumu, pārspējot Hjūstonas "Rockets", tomēr skaļāk par panākumu izskanēja incidents ar, iespējams, kvēlāko "Knicks" fanu Spaiku Lī.

Pirms mača Spaiks Lī centās iekļūt "Madison Square Garden" arēnā, izmantojot darbinieku, mediju un cilvēku ar īpašām vajadzībām ieeju. Lai gan šo ieeju Lī ir izmantojis jau gandrīz 30 gadus, pēc biļetes noskenēšanas viens no personāla darbiniekiem palūdza režisoram izmantot citu ieeju. Tālāk izcēlās konflikts, galvenokārt, tāpēc ka Spaika Lī biļete jau bija noskenēta, kā arī tika aizskarts viņa gods.

"Es atgriezīšos nākamo sezonu, taču šosezon man pietiek," atklāja Spaiks Lī.

Director Spike Lee denied entry to MSG. Rumors are circulating that MSG CEO James Dolan didn't want the famed director to enter. #SpikeLee #MSG pic.twitter.com/0gZVaHDXBP — BroTalkLive (@BroTalkLivePod) March 3, 2020

Pēc Spaika Lī nepatīkamajiem izteikumiem par klubu un tās prezidentu Džeimsu Dolanu Ziemeļamerikas medijos, "Knicks" mikroblogošanas vietnē "Twitter" ievietoja kluba oficiālo paziņojumu par attiecīgo situāciju.

"Situācija, kurā Spaiks Lī ir upuris, kaut gan mēs vairākas reizes esam viņam lūguši darbinieku ieejas vietā izmantot "VIP" ieeju, kuru izmanto arī citas slavenības, ir smieklīga. Mums ir ļoti žēl, ka Spaiks izveidoja viltus pārpratumu un drāmu. Viņš ir laipni aicināts apmeklēt "Madison Square Garden" arēnu jebkurā laikā, izmantojot "VIP" vai galveno ieeju, par ko Lī un Džeims arī vienojās, kad viņi paspieda viens otram roku."

"Preses relīze mani apbēdina, jo tie ir klaji meli," uzsvēra Lī. "Zvēru pie savas mātes un brāļa kapa, ka tie ir meli."