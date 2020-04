Krištianu Ronaldu – naudas ražošanas mašīna

Portugāles futbolists Krištianu Ronaldu ir ne tikai sporta ikona, bet arī veiksmīgs biznesmenis, kurš savu zīmolu padarījis neticami vērtīgu, apkopojis izdevums "Buisness Insider".

Šajā sezonā Ronaldu ienākumi pārsniedz 100 miljonus eiro. Pēc dažādos avotos atrodamās informācijas viņš šajā sezonā no Turīnas "Juventus" un saviem reklāmas līgumiem saņem no 109 līdz 118 miljoniem. Vairāk nekā 40 % no saviem ienākumiem viņš saņem no noslēgtajiem reklāmas līgumiem ar tādiem uzņēmumiem kā "Tag Heuer", "Clear Haircare" un "Nike". Viņam sadarbība bijusi ar "Herbalife" un matu transplantācijas kompāniju.

Tiek ziņots, ka Ronaldu savas dzīves laikā no "Nike" varētu saņemt aptuveni miljardu dolāru, raksta "Buisness Insider". Viņš 2016. gadā noslēdza līgumu ar sporta inventāra ražotāju, un portugālis turpinās saņemt naudu vairākus desmitus gadus pēc karjeras beigām.

Tas, ka viņš saņem tik lielas naudas summas no dažādiem uzņēmumiem nav liels pārsteigums, ņemot vērā, cik daudz sekotāju viņam ir sociālajos tīklos. Piemēram, "Instagram" viņam seko 210 miljoni cilvēku, un nevienam citam šī tīkla lietotājam sekotāju nav tik daudz. "Facebook" viņam seko 122 miljoni, bet "Twitter" – 83,5 miljoni. Tā ir lieliska platforma, kur reklamēt savu sadarbības partnerus.

Turīnas "Juventus" Ronaldu četru gadu laikā algā kopuma samaksās 128 miljonus eiro, taču viņš vēl iespaidīgas summas saņem prēmijās, līdz ar to publiski nav zināms, cik oficiāli viņš nopelna klubā.

Viņš arī savā dzimtajā pilsētā Madeirā esot atvēris viesnīcu ar futbola tematiku. Vēl Ronaldu ir arī sava apģērbu līnija – CR7.

"Buisness Insider" arī aplūkoja, kā Ronaldo tērē savu naudu. Viņam ir iespaidīga auto kolekcija. Futbolists nesen iztērējis 10 miljonus par ierobežotas versijas "Buggati Centodieci" automašīnu. Viņa īpašumā ir arī "Lamborghini Aventador", kā arī "Maserati", "Rolls Royce", "Ferrari" un citas mašīnas.

Madridē viņam esot māja 5,7 miljonu eiro vērtībā, bet 2015. gadā Ronaldu esot iztērējis vairāk nekā 17 miljonus par dzīvokli Manhetenā. 2019. gada decembrī mediji piefiksējuši viņu valkājam pusmiljonu dolāru vērtu "Rolex" pulksteni.

Portugāles izlases futbolists 2018. gadā bija spiests 18,8 miljonus eiro lielu soda naudu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Spānijā. Ņemot vērā viņa ienākumus, šo summu samaksāt Ronaldu nebija lielas problēmas.