Kritiķu atzītais seriāls 'Ted Lasso' izpelnījies vietu 'FIFA' videospēlē

Kritiķu atzītais un daudz "Emmy" balvu ieguvušais televīzijas komēdijseriāls "Ted Lasso", kas atspoguļo ikdienu Anglijas futbola klubā, izpelnījies vietu jaunākajā videospēles "FIFA" izlaidumā.

"Apple TV" radītajā televīzijas seriāla galvenais varonis Teds Lasso un viņa trenētā komanda "AFC Richmond" būs pieejami "FIFA 23" videospēlē. Tajā būs ne tikai Lasso, bet arī komandas futbolisti, tostarp tādi populārākie seriāla tēli kā Rojs Kents, Džeimijs Tārts, Sems Obisanja un citi. Lietotāji varēs izmantot klubu dažādos spēles režīmos.

