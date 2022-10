Latvijā norisināsies vērienīgākais amatieru CS:GO turnīrs

Starptautiski pazīstamais un spraigais esporta 2 pret 2 CS:GO turnīrs "Red Bull Flick" ir atgriezies un pirmo reizi vēsturē norisināsies arī Latvijā. 22. un 29. oktobrī notiks tiešaistes kvalifikācijas posmi, savukārt vietējās kvalifikācijas uzvarētāju komandas pulcēsies klātienē nacionālajā finālā 5. novembrī.

Četras labākās komandas no katra Latvijas atlases posma kvalificēsies "Red Bull Flick" nacionālajam finālam, kas 5. novembrī LAN formātā norisināsies mākslas centra "Digital Art House" telpās, Rīgā. Tāpat starp atlases posmu uzvarētājiem tiks sadalīti arī 120 000 "Faceit" punkti. Savukārt, Latvijas fināla dalībnieki sacentīsies par galveno balvu - ceļazīmi apmaksātam braucienam uz pasaules finālu jeb "Red Bull Flick Copenhagen Invitational". Prasmīgākajiem duetiem, kuri dosies uz fināla spēlēm Kopenhāgenā, būs iespēja sacensties ar pasaules elites spēlētājiem CS:GO turnīrā, kamēr spēļu fani tos vēros tiešraidē un klātienē.

"Red Bull Flick" ir starptautisks, unikālas koncepcijas 2 pret 2 CS:GO turnīrs, kas pulcē prasmīgākos duetus no vairāk nekā 40 valstīm. "Red Bull Flick" pirmo reizi tika atklāts 2019. gadā Turcijā, bet 2020. gadā norisinājās globāli, kur no vairāk kā 30 valstīm pieteicās 45 000 dalībnieku.

"Counter-Strike: Global Offensive" jeb CS:GO ir viens no sīvākajiem e-sporta sacensību veidiem pasaulē, bet "Red Bull Flick" ir īpaši pielāgots koncepts ar diviem spēles dalībniekiem jeb komandu. Spēle norisinās no jauna radītās kartēs, paātrinātā spēles versijā, iedvesmojoties no "King of the Hill" spēles.

"Red Bull Flick" spēlē var piedalīties ikviens. 2021. gada spēle finālā Helsinkos, Somijā, mums parādīja, ka pat amatieru duets var uzvarēt dažus no prasmīgākajiem pretiniekiem pasaulē. Leģendāro G2 Esports duetu Nemanja 'huNter-' Kovač un Nikola 'NiKo' Kovač grupu turnīrā izslēdza, piemēram, jaunie spēlētāji Rudihs 'm1koo' Mykhalio un Kulaha 'HELLKISS' Valentyn.