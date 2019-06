Latvijas 3x3 izlases spēlētājs Miezis bija sapņojis par uzvaras metienu pret Serbiju

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51219093 [REQUEST_URI] => /news/3-puslaiks/latvijas-3x3-izlases-speletajs-miezis-bija-sapnojis-par-uzvaras-metienu-pret-serbiju.d?id=51219093 [REDIRECT_URI] => /news/3-puslaiks/article.php?id=51219093 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/3-puslaiks/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/3-puslaiks/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.84.82.209 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => newdelfilayout2018=0; _ga=GA1.2.1902890767.1536356129; cX_P=jlsirs4kxnlfetog; __gfp_64b=SXx7G5J5G4sj7HjeltCUeLRoa0tYm4ZktbYUc95MIir.R7; evid_0025=d1a82d25-7ffe-4bb1-94f2-88431155a069; cX_G=cx%3A2saddn4yxjnn21srgcq6lzjxju%3A9cft978z4024; _cb_ls=1; _cb=jFDH9Bz_TwTCd34ZS; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; evid_ref_0025=false; emps=1:1548915444356|1|1548915444356; evid_0025=d1a82d25-7ffe-4bb1-94f2-88431155a069; _fbp=fb.1.1549102974745.1640912253; dcid=776641451,1,1583680684,1536356125,4f0ecc5d5d9e0f03f79d9b1c781bad51; __gads=ID=1031ee0504418fb8:T=1556822356:S=ALNI_MYFssrBE75WH1zXjjjQk0wneRlobQ; __utmz=113760658.1557482403.83.9.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); _chartbeat2=.1536356137008.1558464483417.0000010110110001.CqpsdHDNihB-BERPe9Cb-z1mYu4XP.3; __utma=113760658.1902890767.1536356129.1557482403.1559069381.84; __io=ec4e95589.0f7bbddd5_1560620995580; delfi-adid=c671ea7c-dbbb-4234-a726-b72b1d75df72%2C1536356128959%2C1560620996955; _gid=GA1.2.970327431.1561455297; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190625034004; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#c-kv1007#c-kv1008#h-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jxbm634kxqqi79iu; enr_cxense_throttle=throttle; __glmrid=5f44a4de-bf5b-4562-a0a6-0710bcd37766; cstp=604800; cx_ib_synced=1; __io_session_id=08e203392.620bb606e_1561455303311; __io_unique_43359=25; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561455312998 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 651024484 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.84.82.209, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/3-puslaiks/latvijas-3x3-izlases-speletajs-miezis-bija-sapnojis-par-uzvaras-metienu-pret-serbiju.d?id=51219093 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/3-puslaiks/article.php [REQUEST_TIME] => 1561455623 )

25.06.2019 11:56 Latvijas 3x3 izlases spēlētājs Miezis bija sapņojis par uzvaras metienu pret Serbiju Authors LETA Article Actions Foto: FIBA Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs Nauris Miezis par uzvaras metienu pret pasaules ranga līderi Serbiju bija sapņojis visu strītbolista karjeru, atzina sportists. Miezis kopā ar Agni Čavaru, Edgaru Krūmiņu un Kārli Lasmani svētdien Amsterdamā izcīnīja sudraba medaļas Pasaules kausā, finālmačā ar 14:18 piekāpjoties amerikāņiem. "Katra mācība un solis ir ieguvums. Noteikti, ka esam priecīgi par izcīnīto medaļu un lielo notikumu. Nav, ko bēdāties par zaudējumu finālā," teica Miezis. "Amerikāņi spēja noturēt augstu latiņu visa turnīra garumā. Varbūt mums bija neliels pieredzes trūkums. Lēkājam šurpu turpu un nevarējām atrast savu spēli. Tikai turnīra beigās to atradām, bet nespējām sasniegt to latiņu, kas tobrīd bija amerikāņiem." Latvijas komanda šajā turnīrā piekāpās tikai amerikāņiem finālā un poļiem apakšgrupā. "Polijas komanda ir vienmēr par zobam, vienkārši nespējām nosegt vienu spēlētāju, kurš mums iemeta lielāko daļu no viņu punktiem [Maiklam Hiksam bija 11 no 15 Polijas punktiem]. Skatīsimies un strādāsim, lai nākamreiz tas neatkārtotos, ka viens pretinieku spēlētājs izdara visu," skaidroja Miezis. Pusfinālā Latvijai pretī stājās pasaules vadošā komanda Serbija, kas atspēlējās no septiņu punktu deficīta un beigās pietuvojās, tomēr Mieža tālmetiens atnesa latviešiem uzvaru ar 22:19. "Ar serbiem spēlējam ne tikai Pasaules tūres posmos, bet arī "Challenger" turnīros. Mums viņi bija ļoti labi zināmi," atzīmēja Miezis, kurš pēc uzvaru nesošā metiena izskatījās nedaudz apjucis. "Par tādu metienu sapņoju jau kopš tā laika, kad 3x3 basketbolā sākām spēlēt pret serbiem. Pašam bija neliels šoks, bet esmu ļoti priecīgs par to." Pērn Latvijas komanda šādā pašā sastāvā grupas turnīrā uzvarēja visās četrās spēlēs, bet ceturtdaļfinālā ar 15:21 zaudēja Polijas izlasei un noslēguma tabulā ieņēma piekto vietu. Pirmo trīs vietu ieguvēji garantēja tiesības nākamgad piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Basketbols Pamanījāt kļūdu?

