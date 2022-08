Leģendārais Maiks Taisons spiests pārvietoties ratiņkrēslā

Leģendārais bokseris Maiks Taisons manīts Maiami lidostā ratiņkrēslā, radot satraukumu sporta aprindās par viņa veselības stāvokli.

Taisonam pirms kāda laika bija novērotas sēžas nerva problēmas, kā dēļ viņš staigājot bija spiests lietot spieķīti. Tagad veselības problēmas, iespējams, saasinājušās, kādēļ viņam kļuvis vēl grūtāk pārvietoties saviem spēkiem.

Bildes ar Taisonu ratiņkrēslā parādījušās tikai mēnesi pēc tam, kad boksa leģenda vienā no podkāstiem izteicās, ka "viņa derīguma termiņš iet uz beigām".

"Protams, ka mēs visi kādreiz nomirsim. Kad paskatījos spogulī un redzēju mazos plankumus uz sejas, pie sevis noteicu: "Wow. Mans derīguma termiņš tuvojas beigām. Pavisam drīz tas beigsies."," podkāstā teica 56 gadus vecais Taisons.

#MikeTyson spotted in a wheelchair with walking stick at the airport 👀