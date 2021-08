Lielākajā esporta notikumā Latvijā komandas cīnīsies par 3000 eiro lielu naudas balvu

Jau šajā nedēļas nogalē norisināsies vērienīgs "Thorgeon Ghetto eGames CS:GO" sezonas finālturnīrs, kurā astoņas komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Ukrainas cīnīsies par pirmo "Ghetto eGames" čempionu titulu balvu fondu 3000 eiro. Turnīrs pilnībā tiks atspoguļots "HLTV", informēja "Ghetto eGames".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 2020. gada decembra līdz 2021. gada jūlijam notikuši septiņi atvērtā kausa "Ghetto eGames CS:GO" turnīri. Komandas pelnīja dalības punktus, kā arī punktus par to, kurā vietā tā pabeidz turnīru - jo augstāka vieta, jo vairāk iegūtie punkti. Finālā četru dienu laikā (19.08. - 22.08.) no 8 komandām tiks noskaidroti sezonas labākie "CS:GO" spēlētāji.

Šis būs pirmais Latvijas reģionā rīkotais turnīrs, un tas tiks atspoguļots "HLTV" mājaslapā, kas ir "Counter-Strike: Global Offensive" centrālā lapa augstāka līmeņa organizatoriem, turnīriem, komandām un spēlētājiem ar profesionālo komandu un spēlētāju statistikām.

"Šis ir ļoti liels sasniegums un pagodinājums visiem par smagi padarīto darbu turnīrā," saka organizatori.

Kopumā visu turnīru laikā bija pārstāvētas Latvija, Igaunija, Lietuva, Ukraina, Vācija, Krievija, Rumānija, UK, Slovākija, Zviedrija, Turcija, Portugāle, Polija, Beļģija, Dānija, Moldova.

Šis fināls ir īpašs ar to, ka, neskatoties uz to, ka turnīrā pārsvarā piedalījās komandas no Eiropas reģiona, uz sezonas finālu kvalificējās lielākā daļa komandu no Baltijas valstīm. Sezonas fināla turnīrā piedalās astoņas komandas.

Latviju pārstāvēs: Cosmoss Riga, Coluant, Medieval Riga, SACRAMENTO

Igauniju: Levadia

Lietuvu: LastWind

Ukrainu: Trasko

Krieviju: Save's eSports.

Pusfināli tiks straumēti oficiālajā tiešraidē Ghetto eGames Twitch kanālā.

19. augusts: Ceturtdaļfināli (SACRAMENTO (Krievija) pret Cosmoss Riga (Latvija) / Levadia (Igaunija) pret coluant (Latvija))

20. Augusts: Ceturtdaļfināli (Save's eSports (Krievija) pret LastWind (Lietuva) / Medieval Riga (Latvija) pret Trasko (Ukraina))

21. augusts: Pusfināli (14:00 EEST, 17:30 EEST).

22. augusts: Fināla spēle (17:30 EEST - laiks var mainīties)