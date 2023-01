Lietuvas basketbola zvaigzne Kalnietis karjeras noslēgumā bauda 'Madonas alu'

Labu reklāmu Latvijas alus darītājiem un "Madonas alum" veicis ilggadējais Lietuvas basketbola izlases un Kauņas "Žalgiris" saspēles vadītājs Mants Kalnietis, kurš nedēļas nogalē atvadījās no profesionālā sporta.

Kalnieša atvadas gan nedaudz aizēnoja "Žalgiris", kas saspēles vadītāja pēdējā mačā ar 76:80 zaudēja Jonavas "Cbet" komandai, kuras rindās spēlē Mārtiņš Laksa. Tas gan netraucēja "Žalgiris" sarīkot emocionālas atvadas vienam no mūsdienu labākajiem Lietuvas basketbolistiem.

Pēc spēles un emocionālām atvadām basketbolists "Žalgiris" gērbtuvē varēja netraucēti atvērt alu un ar apinīti nosvinēt spožās karjeras noslēgumu. Bijušais Lietuvas basketbola izlases un "Žalgiris" spēlētājs Pauļus Jankūns bija viens no sava drauga Kalnieša sveicējiem ģērbtuvē, sociālajos tīklos ievietojot bildi, kurā malko alu. Bildē redzams, ka Lietuvas basketbolisti svinībām izvēlējušies Latvijas ražojumu – Madonas alus darītavas nefiltrēto alu.

"Tagad alu var iedzert arī Mants! Apsveicu ar brīnišķīgo karjeru," pie bildes sociālajos tīklā "instagram" ierakstīja kādreizējais Kalnieša cīņu biedrs Pauļus Jankūns, kurš savu basketbolista karjeru noslēdza pēc iepriekšējās sezonas.

SIA "Madonas alus" vienīgais īpašnieks ir Edgars Zaharovs, bet valdes loceklis ir Rolands Zaharovs. Apgrozījums 2021. gadā 1 991 863 eiro, peļņa bija 53 361 eiro.

Thank you for an incredible run, Mantas! 🥺

Up in the air, where he deserves to be! 👏 pic.twitter.com/Tx90nMQ1TU