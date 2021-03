"Madars pierāda, ka nav svarīgi, no kurienes tu nāc – svarīgi, kur tu dodies," vēsta apraksts zem ventspilnieka attēla prestižā zīmola "Element" mājaslapā, kurā minēts, ka Latvija nav plaši pazīstama ar savu skeitborda kultūru. Taču šobrīd skeitborda kultūra pasaulē ir lieliski pazīstama ar ventspilnieku Madaru Apsi. Šajā saistībā "pasauli" var uztvert burtiski arī burtiski, jo kaut vai sava jaunākā šova "Skate Tales" ietvaros viņš neilgā laikā ir viesojies Japānā, Brazīlijā, ASV, Etiopijā un daudz kur citur. Arī salīdzinoši neilgi pirms mūsu tikšanās viņš ir atgriezies no video filmēšanas Dubaijā, bet jau dažas dienas vēlāk dodas uz Portugāli.

Savu pirmo skrituļdēli Madars iegādājās 2000'o gadu sākumā, tam nepieciešamo naudu nopelnot ar puķu tirgošanu Līgo svētku laikā. Tas maksāja desmit latus un dēlim bija uzzīmētas liesmas, sarunā atminas profesionālais skeiteris. Divtūkstošo gadu sākums bija laiks, kad virtuālā pasaule iepazina tās paaudzes kulta videospēli "Tony Hawk Pro Skater", kas arī Apses gadījumā kalpoja kā papildu iedvesmas avots. Tā kā 2020. gada nogalē šī spēle nostalģijas cienītājiem tika pārizdota jaunā kvalitātē, bija tikai loģiska izvēle izaicināt Madaru Apsi uz dueli, pie viena gremdējoties ikoniskās spēles atmiņās pie "Playstation".

Kamēr Latvijā vairums citi šīs paaudzes skeiteri ekstrēmos sporta veidus labākajā gadījumā ir paturējuši kā neregulāru hobiju, Madars pats ir nonācis attiecīgā sporta veida elitē. "Stīvs Kabalero man šorīt uzrakstīja "Instagram"," pastarpināti norādīja Madars, kamēr izvēlējāmies savus spēles varoņus. Ar vairumu no spēlē redzamajiem personāžiem ventspilniekam nu jau saistās personīgi stāsti, piemēram, viņš atklāj, ka bijis vakariņās ar pašu Toniju Hauku, kuru, starp citu, piedalīties "Skates Tales" šovā cenšas pierunāt cits latvieša draugs – "MTV" šova "Jackass" zvaigzne Bams Mardžera.

Profesionālajā "Element" komandā Madars Apse ir kopš 2014. gada, jau 2012. gadā saņēmis Eiropas gada skeitera balvu, bet 2018. gadā – nominēts prestižākajam nozares apbalvojumam – "Thrasher" žurnāla "Skater of the Year" (Gada skeiteris) balvai. Aizvien atvērts jautājums ir Olimpiskā spēles, bet par to vairāk dzirdams video sarunā.

Profesionāls skeiteris sevī neietver tikai pozēšanu sponsoriem un triku demonstrēšanu. Tavs vārds tiek veidots par brendu, ko tālāk drukāt uz skrituļdēļiem, drēbēm un žurnālu vākiem – tas ir bizness. Madars sarunas gaitā pieskaras arī savam tēlam sociālajos tīklos, kā arī to, kā viņa karjeras attīstībai noder mārketinga zinībās iegūtais maģistra grāds.

Šobrīd Madars Apse ir viens no četriem "Red Bull" atlētiem Latvijā, kā arī pārstāv tādus zīmolus kā "GoPro", apģērbu ražotāju "DC", kā arī skeitborda firmu "Element". Viņa jaunāko šovu "Skate Tales" ir iespējams bez maksas skatīties arī "YouTube".