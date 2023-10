Maiami 'Heat' zvaigzne Batlers mediju dienā pārsteidz ar neparastu matu sakārtojumu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Maiami "Heat" līderis Džimijs Batlers pirmdien mediju dienā pārsteidza ar neparastu matu sakārtojumu.

Šonedēļ NBA klubi uzsāk oficiālās treniņnometnes, bet regulārā sezona sāksies 24. oktobrī.

Pirmdien tika aizvadīta tradicionālā mediju diena, kurā Batlers pārsteidza ar sev neraksturīgu matu sakārtojumu. Pats gan viņš to diez ko nekomentēja, norādot, ka šobrīd jūtas tādā emocionālā stāvoklī, kādā ir viņa matu sakārtojums.

Nobody does Media Day like Jimmy Butler does Media Day pic.twitter.com/mjCCblN2rz