Bijušais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Edgars Masaļskis sporta sarunu šovā "eXi" dalījās pieredzē par momentiem no savas karjeras, kurās spriedze bijusi ļoti augstā līmenī.

Masaļskis atcerējās 2014. gada pasaules hokeja čempionātu, kad tiesneši ļoti strīdīgā epizodē neieskaitīja Kaspara Daugaviņa gūtos vārtus pret turnīra mājinieci Baltkrieviju. Pēc šī skandalozā zaudējuma Latvijai turnīrs noslēdzās, bet uzvara būtu devusi vietu izslēgšanas spēlēs.

"Es atceros, ka es vienkārši stāvēju un skatījos uz to tiesnesi. Es viņu gribēju ar skatienu nogalināt. Iekšā viss vārījās un domāju, ka varbūt tiešām aiziet un iesist viņam ar nūju? Pēc tam kaut kā nomierinājos un sapratu, ka tas neko nedos. Tikai pats sevi par muļķi pataisīšu un karjeru sabeigšu," stāstīja Masaļskis. "Tas laikam bija viens no sāpīgākajiem momentiem karjeras laikā, kad pēdējā minūtē neieskaitīja tādus vārtus."

Savukārt gadu vēlāk Masaļskis ļoti svarīgā spēlē pret Franciju pēdējās sekundēs izglāba Latviju no vārtu zaudējuma un no izkrišanas no elites divīzijas.

"Mums bija ripa tajā zonā, un Kristaps Sotnieks izdomāja, ka mums no 2:2 jāuztaisa rezultāts 3:2. Viņam vajadzēja ripu pamest stūrī un spēle beigtos. Viņš sagribēja uzmest pa vārtiem, un tas jebkurā situācijā būtu normāli, bet toreiz rezultāts 2:2 mums derēja. Viņš trāpīja pretiniekam pa kājām, un viņiem bija tīrs izgājiens pret vārtsargu. Es tajās trīs sekundēs, kamēr viņš slidoja pāri laukumam, paspēju izdomāt dažādas domas. Es izdomāju, ka vārtos nekustēšos. Man vajadzēja nekļūdīties un nenospēlēt pārgalvīgi. Ļāvu pretiniekam darīt to, kas viņam jādara, un tad pats mēģināšu noķert. Viņš laikam arī apjuka un iemeta man vēderā. Es būtībā neko neizdarīju," atcerējās Masaļskis.

Sporta sarunu šovs "eXi" ir Jāņa Celmiņa un "Sportacentrs.com" veidots raidījums, kas katru otro ceturtdienas vakaru, pulksten 21.15 skatāms "Sportacentrs.com TV" kanālā, kā arī pēcāk pieejams portālā "Sportacentrs.com". Tajā bijušie sportisti apskata aktuālus sporta notikumus caur bijušo atlētu prizmu. "eXi" otrās sezonas sastāvs: bijušais Latvijas izlases vārtsargs Edgars Masaļskis, bijušais basketbolists Kaspars Kambala un futbolists ar raibu spēlētāja karjeru – Renārs Rode.