'Mavericks' īpašnieks nolamā žurnālistu, kurš nosauca Dončiču par čīkstuli

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" īpašnieks Marks Kjūbens rupji izteicies par ESPN apskatnieku Zaku Lovu, vienu no vadošajiem basketbola žurnālistiem Ziemeļamerikā, kurš iepriekš kritizēja komandas zvaigzni Luku Dončiču.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lovs otrdien publicēja podkāstu, kurā viņš ar citu ESPN žurnālistu Timu Makmānu sprieda par Dalasas "Mavericks" kluba neveiksmēm. Tobrīd komanda bija piedzīvojusi sešus zaudējumus pēc kārtas, kas mudināja abus apskatniekus izskatīt iemeslus neveiksmīgajam sezonas sākumam.

Žurnālisti uzmanību pievērsa pamatpiecnieka spēlētāju iztrūkumam Covid-19 dēļ, pagaidām līgā vājākajai precizitātei no trīspunktu metienu līnijas, kā arī uzsvēra, ka komanda nav guvusi to pašu ritmu uzbrukumā, kas to raksturoja pērn. Lovs un Makmāns, kurš padziļināti raksta tieši par Teksasā bāzētajām komandām, norādīja arī uz komandas līderu Porziņģa un Dončiča trūkumiem.

"Lukas ķermeņa valoda spēļu laikā ir problēma," tematu uzsāka Makmāns. "Luka daudz laiku pavada, sūdzoties tiesnešiem."

"Viņš ir kļuvis par vienu no lielākajiem čīkstētājiem visā līgā. Tas notiek pastāvīgi. Katru reizi, kad viņš dodas caurgājienā, viņš čīkst," piekrita Lovs, kurš piebilda, ka Luka Dončičs pagaidām bijis pasīvs spēlē bez bumbas.

"Bieži vien viņam ir kāds arguments, bieži vien tā tomēr ir enerģijas tērēšana," turpināja Makmāns. "Tas izsūc dzīvību no komandas. Luka bieži arī demonstratīvi izgāž plecus uz komandas biedriem. Domāju, ka klubs viņam sagādāja lāča pakalpojumu, atklāti nodēvējot viņu par komandas līderi."

ESPN žurnālists uzsvēra, ka iepriekš gan "Real Madrid", gan Slovēnijas basketbola izlasē Dončičs bijis viens no līderiem, bet spēlējis kopā ar citiem pieredzējušiem basketbolistiem, kuri pildījuši svarīgu lomu komandas iekšienē. Līdz šim šo lomu Dalasas komandā pildījis Hosē Huans Barea, kurš šosezon vairs nav "Mavericks" rindās.

Savukārt ceturtdien internetā tika publicēts izgriezums no drīz gaidāmas "VICE TV" intervijas ar "Mavericks" kluba īpašnieku Marku Kjūbenu. Viņam raidījuma vadītāja Džemela Hila vaicāja, vai viņš dzirdējis Lova izteikumus.

"Es tev pateikšu tieši, ko domāju – "f*** you", Zak Lov. Tu nezini ne sūda. Es pazīstu Luku. Viņš nav čīkstulis, bet gan kaislīgs, un vēlas uzvarēt. Jā, viņš ir viens no tiem eiropiešiem, kurš žestikulēs un vienā no piecām valodām runās ar tiesnešiem. Taču viņš nav čīkstulis. Viņš ir izcils basketbolists," viedokli pauda Kjūbens.

Jau ziņots, ka "Mavericks" ceturtdien piedzīvoja septīto zaudējumu astoņās spēlēs, ar 31 punkta deficītu piekāpjoties Goldensteitas "Warriors" komandai.