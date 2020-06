'Mavericks' leģenda Novickis un treneris Kārlails uzkopj Dalasu pēc nekārtībām

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Dalasas "Mavericks" bijušais līderis Dirks Novickis un kluba pašreizējais galvenais treneris Riks Kārlails otrdien piedalījušies pilsētas uzkopšanas darbos pēc tur notikušajiem nemieriem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē protesti pēc Džordža Floida nāves skāra arī Dalasu, kurā tika izpostīti vairāki uzņēmumi, ziņo portāls "news4sanantonio.com". Pilsētā otrdien manīti Novickis un Kārlails, kuri palīdzējuši uzkopt pilsētu.

Vācijas basketbolists tostarp kopā ar policistiem piedalījies arī kādas ķieģeļu sienas pārkrāsošanā.

Taking action together to rebuild our community 🤝 #MFFL pic.twitter.com/D1kGS6lWPm