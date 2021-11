MMA cīkstonis strīdā par Covid-19 vakcīnām nežēlīgi nodur ārstu

ASV piederošajā salā Guamā, kas atrodas Mikronēzijā, arestēts Krievijas jaukto cīņu MMA sportists Akmals Hožijevs, kurš strīda laikā par Covid-19 vakcīnām nežēlīgi nodūris ārstu.

Incidents noticis 7. novembrī, bet šobrīd 27 gadus vecais Hožijevs atrodas apcietinājumā. Par viņu noteikta drošības nauda viena miljona ASV dolāru apmērā, bet tiesa lietu skatīšot 19. novembrī.

Incidents noticis kādā dzīvokļu kompleksā, kur Hožijevs pusdienojis ar Guamas slimnīcas radioloģijas nodaļas ārstu Miranu Ribati. Abi vīrieši iekarsuši strīdā par Covid-19 vakcīnām, bet pamatīgi saniknojies Hožijevu, kurš iestājas pret vakcinēšanos. MMA cīkstonis no muguras sagrābis ārstu un sācis žņaugt, bet citiem apkārtējiem izdevies abus izšķirt. Viens no šķīrējiem saņēmis vēl divus sitienus pa galvu no Hožijeva.

MMA cīkstonis ar to nav licies mierā, devies uz virtuvi, kur paķēris no gaļas ēdiena palikušo kaulu un ar to iedūris Ribati kaklā. Pēc tam Hožijevs vēl ar nazi sadūris Ribati, kurš miris notikuma vietā.

Hožijevs uzreiz pēc incidenta notikuma vietā policijai teicis, ka viņš nogalinājis Ribati. Arī vēlāk, sniedzot liecības policijas iecirknī, Hožijevs atzinies nodarītajā.

Hožijevs profesionālajā karjerā aizvadījis četras cīņas, gūstot trīs uzvaras.