Profesionālais sports un nauda ir neatdalāmi jēdzieni, tomēr katrs sportists sev izvirza dažādus mērķis. Kāds vēlas izcīnīt čempionu titulus, bet cits vēlas nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Savā pieredzē šajā jautājumā sporta sarunu šovā "eXi" dalījās bijušie sportisti Kristaps Valters, Edgars Lūsiņš un Jurijs Žigajevs.

"Man savulaik ASK Rīga" piedāvāja lielāku "piķi", bet es aizbraucu uz Itāliju par mazāku. Es izvēlējos līmeni naudas vietā. Ar ASK es varēju izcīnīt Latvijas čempionu titulu, bet Itālijā spēlēju trešajā spēcīgākajā čempionātā Eiropā. Brālis ASK pelnīja divreiz lielāku algu Rīgā nekā es Itālijā," stāstīja Valters.

"Es uzskatu, ja ir normāls klubs, tas spēlētājiem būs normāla nauda," sacīja Lūsiņš, kurš uzsvēra, ka NHL būtu gatavs spēlēt par brīvu.

"Man 20 gadu vecumā bija intervija, kurā teicu, ka mans sapnis ir spēlēt "Barcelona". Tagad es to skatos un domāju, ka tas ir smieklīgi, protams. Ja tev nav sapnis, tad kāpēc spēlēt. Sapņi sabrūk, kad tev piedāvā 45 latu algu un tu spēlē virslīgā," savu stāstu atklāja Žigajevs.

