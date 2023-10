Nedēļas nogalē risināsies Rīgas urbānā sporta svētki

8. oktobrī Baltijas vadošais alternatīvo sporta veidu centrs "The Spot" vērs durvis rīdziniekiem un pilsētas viesiem - visi aicināti tuvāk iepazīt un izmēģināt populārus alternatīvos sporta veidus pieredzējušu treneru uzraudzībā un ļauties dažādām aizraujošām bezmaksas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, informē rīkotāji.

"Rīgas urbānā sporta svētki 2023" paredz plašu notikumu spektru dažādu gada gājumu un fiziskās sagatavotības interesentiem, primāri orientējoties uz aktīvu izklaidi ģimenēm ar bērniem.

Centrs atrodas Rīgā, Ūnijas ielā 14 - blakus "VEF" teritorijai. THE SPOT mūsdienīgais alternatīvā sporta komplekss ir unikāls projekts, kas iekārtots vecas instrumentu ražotnes telpās, kuras ir renovētas un pielāgotas centra vajadzībām. Kopējā centra platība ir 2800 m2, kurā iekārtotas atsevišķas zonas ar batutiem un porolonu bedri, klinšu kāpšanas sienu, fiziskās sagatavotības treniņu zāli, kā arī mūsdienu tendencēm atbilstošu skeitparku, kas papildināts ar treniņiem īpaši piemērotām konstrukcijām – tās veidotas ar speciālu mīkstu pārklājumu, lai jaunieši droši varētu apgūt ekstrēmajiem sporta veidiem raksturīgos akrobātiskos trikus.

"Šis centrs ir gan Baltijā nopietnākā alternatīvā sporta bāze, gan ekstrēmā sporta kultūras punkts. Šeit var satikt jaunus domubiedrus un nodoties gan aktīvai atpūtai, gan nopietniem treniņiem. THE SPOT ir draudzīga vieta gan profesionāļiem, gan tiem, kas ar sportu ir uz Jūs. Šeit ir atbilstoša vide, lai kā bērni, tā arī pieredzējuši sportisti un jebkurš cits apmeklētājs spētu vairot pārliecību par sevi un atbrīvotos no ikdienas stresa attīstot savu fizisko veiklību iespējami drošā vidē," saka Einārs Lansmanis, "THE SPOT" vadītājs.

"Rīgas urbānā sporta svētki 2023" mērķis ir popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādās vecuma grupās, īpaši jauniešu auditorijai, kā arī informēt sabiedrību par alternatīvo sporta veidu individuālās drošības pamatprincipiem.