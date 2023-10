Pasaules labākie arāji pulcējas Kuldīgā uz pasaules čempionātu

Jau nākamo nedēļu Kuldīgā norisināsies unikāls un vēsturisks sporta notikums – 68. pasaules čempionāts aršanā, kas Latvijā notiks pirmo reizi. Pasaules līmeņa čempionātā piedalīsies 46 arāji no 24 valstīm, tai skaitā no Latvijas.

Čempionāts sāksies 12. oktobrī ar oficiāliem treniņiem un atklāšanas pasākumu, bet galvenās sacensības par Pasaules arāja čempiona titulu notiks no 13. līdz 14. oktobrim Kuldīgas novadā, Padures pagastā, saimniecībā "Upeskalni AB".

Visas čempionāta sacensības un citi izglītojuši, izklaidējoši pasākumi – traktoru parāde, izstāde "Iepazīsti Latvijas moderno lauksaimniecību", pasākums "Novada garša" ar mājražotāju produkciju tirdziņu, degustācijām – ir bezmaksas pieejami ikvienam interesentam.

Kuldīgas novadā, SIA "Upeskalni AB" piederošajos tīrumos jau kopš 2023. gada pavasara sākuma notiek aktīva gatavošanās 68. pasaules čempionātam aršanā, stāsta Normunds Feters-Fekters, SIA "Upeskalni AB" saimniecības vadītājs: "Tika iesēts zālājs līdz 40 ha platībā, pirms sējas veikta augsnes šļūkšana un iedots pamatmēslojums. Pēc sējas veikta pievelšana un kviešu tīrumā, kurā paredzēta aršana rugainē – ierobežotas nezāles, iedots slāpekļa virsmēslojums un mikroelementi."

Šobrīd gatavošanās ir iegājusi ļoti aktīvā fāzē – Kuldīgā ieradušies ne tikai pirmie konteineru sūtījumi ar traktoriem, arkliem u.c. tehniku no tādām čempionāta dalībvalstīm kā ASV, Kanāda, Kenija, Austrālija – bet sākušies arī neoficiālie treniņi un jau kopš pagājušās nedēļas tīrumā aktīvi trenējas Austrijas, Īrijas, Francijas, Jaunzēlandes, Kanādas, ASV un Latvijas komandas.

Traktori, arkli mērojuši vairāk nekā mēnesi garu ceļu

Pirmais desmitnieks uz čempionātu ierodas ar savu tehniku, piemēram, Jaunzēlandes komanda atstājusi konteineri ar saviem traktoriem un arkliem jau Īrijā, lai samazinātu transporta izmaksas uz Latviju. Savukārt Austrālijas, Kanādas un ASV traktori jau mēnešiem iepriekš atceļojuši uz Latviju. Piemēram, šķērsojot Atlantijas okeānu, Ziemeļu jūru un Baltijas jūru, atceļoja pirmais traktors no Kanādas aptuveni 2 mēnešu pirms čempionāta norises. "Konteiners ar traktoru no Kanādas, Ontario tika izsūtīts 21. jūlijā un Kuldīgas novadu tas sasniedza pēc 40 dienām. Traktora ceļš no Kanādas līdz Kuldīgai ir 9000 km, šķērsojot Atlantijas okeānu 5500 km un vēl vairāk nekā 2700 km pa Ziemeļu jūru un Baltijas jūru līdz Rīgai!", stāsta Brians Davenports (Brian Davenport), arājs no Kanādas.

Starp 46 pasaules arājiem arī divi Latvijas pārstāvji

Dalību 68. pasaules čempionātā aršanā apstiprinājuši dalībnieki no 24 pasaules valstīm: Jaunzēlandes, Austrālijas, ASV, Kanādas, Kenijas, Austrijas, Somijas, Anglijas, Īrijas, Skotijas, Igaunijas, Kosovas, Francijas, Slovēnijas, Nīderlandes, Vācijas, Čehijas, Zviedrijas, Šveices, Horvātijas, Norvēģijas, Dānijas, Beļģijas un Latvijas.

Latviju 68. pasaules čempionātā aršanā pārstāvēs pieredzējušais arājs Jānis Vaitkevics no Dobeles novada Jaunbērzes, zemnieku saimniecības "Mārtiņi", kas pagājušajā gadā 67. pasaules aršanas čempionātā, kas norisinājās Īrijā, pirmo reizi 20 gadu laikā Latvijai izcīnīja augsto 6. vietu.

"Šim čempionātam gatavoties sāku jau 2019. gadā pēc pasaules čempionāta aršanā ASV. Uz ASV devos nezināmajā, jo tās bija pirmās sacensības, kurās piedalījos ar sacensību arklu. Toreiz man bija traktors ar ļoti platām riepām, tāpēc nācās art ar lielu darba platumu, lai apslēptu riepu nospiedumus, bet arums līdz ar to izskatījās ne pārāk labi. Paliku 17. vietā, bet aiz sevis atstāju gan abas pārējās Baltijas valstis, gan mājinieci ASV. Tad es sapratu, ka varu konkurēt ar pasaules labākajiem arājiem! Šogad piedalos, lai parādītu, ka arī Latvijas arāji var būt starp labākajiem pasaulē, un prieks, ka varēsim Latvijas iedzīvotājiem parādīt, kā ar pasaulē labākie arāji", stāsta Jānis Vaitkevics, arājs no Latvijas.

Latviju čempionātā pārstāvēs arī Kandavas tehnikuma audzēknis Ričards Dambergs, kas būs viņa pirmā reize pasaules līmeņa čempionātā: "Manas pašas pirmās sacensības bija Latvijas aršanas sacensības. Tajās piedalījos aiz intereses, jo gribēju pamēģināt, kā tas ir. Savukārt, Pasaules čempionātam aršanā gatavojos visu vasaru paralēli kvalifikācijas praksei. Šobrīd ir ļoti labas emocijas un patīkams satraukums, jo man ir unikāla iespēja startēt pasaules mēroga čempionātā un pārstāvēt gan Latvijas vārdu, gan arī Kandavas tehnikumu. No šī čempionāta sagaidu labus panākumus, pozitīvu piedzīvojumu."