Pļuščenko kļuvis par daudzbērnu tēvu – surogātmāte dāvājusi bērnu

View this post on Instagram

Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко .2️⃣5️⃣.0️⃣9️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 💙😇

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Oct 1, 2020 at 8:53am PDT