Populāras personības un apbalvoti sportisti – atklāts bridža festivāls 'Riga Invites 2023'

Rīgā, "Wellton Riverside SPA Hotel" šodien atklāts Latvijas sporta bridžam nozīmīgs notikums – 17. bridža festivāls "Riga Invites 2023", informēja Latvijas bridža federācija.

Bridža festivāls norisināsies jau 17. reizi no 6. līdz 10. septembrim ar vairākiem turnīriem kā komandu, tā pāru sacensībās.

Kaut arī festivāls nes Rīgas vārdu, tas šogad tikai otro gadu pēc kārtas tiek organizēts Rīgā, jo iepriekš priekšroka tika dota mūsu valsts kūrortpilsētai Jūrmalai.

Festivāla atklāšanas turnīrs ir "Invitational tournament", kas ir īpaši uzaicināto Goda viesu un labāko bridža spēlētāju – pāru turnīrs. Šajā turnīrā dalību apstiprinājuši 25 pāri, no kuriem seši pāri ir no Islandes, trīs pāri – no Zviedrijas, pa diviem pāriem – no Somijas un Lietuvas, kā arī Polijas un Igaunijas pāris, bet pārējie pāri pārstāv mūsu valsti. Par godu šim notikumam ieradīsies arī Eiropas Bridža federācijas prezidents Eriks Laurants (Nīderlande).

Starp šī turnīra spēlētājiem ir Janne Seppala – Somijas Bridža federācijas prezidents, Aigars Kalvītis – Latvijas Hokeja federācijas prezidents, Jānis Romanovskis – "Grindeks" valdes loceklis, Uldis Bethers – LU Skaitliskās modelēšanas institūta direktors, Egons Lavendelis – RTU asociētais profesors, Lietišķo datorsistēmu institūta direktors, Jānis Irbe – "Latvenergo" Finanšu un kredītu vadības direktors.

Piedalās arī sportisti, kas bridžā izcīnījuši augstākā kaluma medaļas – Polijas valstsvienības spēlētāji un vairākkārtējie pasaules čempioni – Boguslavs Gierulskis un Jerži Skripčaks, daudzkārtējie Eiropas un pasaules medaļnieki Kauko Koistinens (Somija), Sigurjon Bjornsons un Gunnlaugur Karlssons (Islande), Eriks Vainikonis (Lietuva) un Lars Erik Tomassens (Zviedrija).

Arī mūsu valsts bridža spēlētāji daudzu gadu garumā ir parādījuši ievērības cienīgus rezultātus Eiropas un pasaules līmenī – Sudraba medaļas 2016. gada Eiropas U-26 čempionātā pāriem un 2018. gada Eiropas čempionātā jauktajās komandās, kā arī Sudraba medaļas 2022. gada Pasaules spēlēs jauktajiem pāriem un Bronzas medaļas 2023.gada Eiropas atklātajā čempionātā jauktajiem pāriem.

Federācijā atgādina, ka par bridžu tehnoloģiju kompānijas "Microsoft" dibinātājs Bils Geits kā aktīvs un izcils šīs spēles lietpratējs ir sacījis: "Es mīlu bridžu. Bridžs ir visu spēļu karalis. Tas palīdz domāt. Tā ir spēle, kurā var spēlēt visu mūžu un darboties arvien labāk un labāk." Tāpat viņš sacījis, ka "bridžs ir viena no pēdējām prāta spēlēm, kurā dators nav labāks par cilvēku."