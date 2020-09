Porziņģis cīņai pret Teksas bērnu badu ziedo 104 tūkstošus dolāru

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ziedojis "Mavericks" labdarības fondam 104 tūkstošus dolāru (87,8 tūkstoši eiro), sestdien savā "Twitter" kontā paziņoja kluba labdarības fonda pārstāvji.

Fonds atzīmē, ka Porziņģim ir "liela ietekme gan basketbola laukumā, gan ārpus tā". "Šajā sezonā viņš ziedoja "Mavericks" fondam 500 ASV dolārus par katru no saviem 118 blokiem un kopā ar "Mavs Foundation" ziedotājiem savāca 104 tūkstošus dolāru (87,8 tūkstoši eiro), lai cīnītos ar badu bērnu vidū Teksasas ziemeļos," ierakstīts fonda "Twitter" lapā.

