Purnim pa pēdām: Basketbolists paver priekškaru par savu 'pazušanu'

"Raksta pasūtītājus arī smagi "раздражает" (kaitina), ka toreiz, 18 gadus atpakaļ, izvēlējos sievu, nevis tēvu , kurš uzstādīja ultimātu - "ES ( tēvs) vai viņa!!!" - reaģējot uz sporta medija MVP rakstu sociālajos tīklos atbildējis bijušais Latvijas basketbolists Kristaps Purnis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Purnis ir tituliem bagātākais basketbolists Latvijas Basketbola līgas (LBL) vēsturē, 13 nospēlētajās sezonās palīdzot savām komandām izcīnīt 11 Latvijas čempionu titulus. Pēc 2006. gada LBL finālsērijas, izcīnot savu 11. čempiona titulu, Purnis aizgāja no basketbola, pazuda no sabiedrības, ģimenes un draugu apvāršņa.

Pagājušajā nedēļā MVP atskatījās uz Purņa karjeru, kā arī šķetināja viņa pazušanu un tās iemeslus. Publikācija raisīja negaidītu interesi un, izskatās, ka atskaņas aizgājušas līdz ASV, kur, iespējams, šobrīd mitinās Purnis ar savu tagadējo sievu Renāti.

Dažas dienas pēc publikācijas Renāte Purne savā "Facebook" profilā ievietoja foto kolāžu, kurā bija divas Purņa bildes un teksts "I love listening to lies When I know the truth" ("Man patīk klausīties melus, kad zinu patiesību"). Mirkli vēlāk Purne ievietoja ierakstu, ko esot veicis bijušais basketbolists.

MVP publicētais raksts nav licis mierā Purni un Purņa sievu. Otrdien, 17. novembrī, Purņa sievas profilā parādījies jauns bijušā basketbolista vārdā parakstīts ieraksts. Tajā nedaudz pavērts priekšskars par to, kā Purnis šobrīd dzīvo un, iespējams, kādēļ viņam savulaik izjukušas attiecības ar ģimeni.

"18 gadus atpakaļ Rīgā, kad iepazinos ar savu brīnišķīgo sievu Renāti, kāda izcila Latvijas basketbola zvaigzne, reizē arī foršs cilvēks , man teica: "Krisīt, sargā šito sieviņu, sargā savu ģimeni, nevienam neko nerādi un nestāsti , vairāk klusē, tikai tā var nosargāt savu ģimenes laimi....neklausies ko visi apkārt runā , tā ir dzīves gudrība....…"," sociālajos tīklos raksta Purnis. "Tā arī darīju. Tas, toreiz, nebija tikai basketbola zvaigznes padoms. Biju priecīgs, ka pats biju ieguvis šādu uzskatu un dzīves gudrību , kas sakrita arī ar viņu. Iespējams biju mācījies no savām kļūdām. Toties , tas nesakrita ar visiem , kurus kaitina un tracina nosvērts , atturīgs, mierīgs , neuzbāzīgs dzīvesveids....."

Purnis atzīst, ka ar savu ģimeni kontakts pazudis jau Latvijā, kā tas minēts arī MVP rakstā. "Un patiesība arī ir tāda, ka nekāds "ģimenes kontakts" mums jau nebija, man vēl esot Latvijā. To zināja visa basketbola sabiedrība. Neizveidojušās attiecības, diemžēl, ir miljoniem cilvēku. Svarīgi ir, ka mēs apzinamies, ka neesam veidojuši attiecības, sadzīvojam ar konsekvencēm , liekam mierā viens otru, nemelojam sev un citiem, netaisām sevi par cietušajiem , nabadziņiem un citus par pāri darītājiem…," atklāj Purnis.

Bijušais basketbolists neslēpj, ka savulaik sastrīdējies ar savu tēvu Kārli Purni - "Latvenergo" bijušo viceprezidentu. "Raksta pasūtītājus arī smagi раздражает ("kaitina"), ka toreiz, 18 gadus atpakaļ, izvēlējos sievu, nevis tēvu , kurš uzstādīja ultimātu - "ES ( tēvs) vai viņa!!!" Раздражает ("kaitina"),ka izvēlējos "viņu". Iedomājieties, .... "viņš izvēlējās viņu!!!" , nevis "kopdzīvi" ar tēvu un viņa naudu. Vot brīnums, vīrietis izvēlējās sievieti. "

Jāpiebilst, ka pēc Purņa sievas profilā ievietotā pirmā ieraksta sporta medijs MVP saņēma ziņu no vairākiem bijušajiem Purņa līdzgājējiem, kuri apšauba, ka ierakstus veicis pats bijušais sportists. Viņi norāda, ka ieraksts neatbilst Kristapa stilam un pieļauj, ka tos īstenībā ne tikai ievietojusi, bet arī rakstījusi Purņa sieva.