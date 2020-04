Šarapovas aicinājums viņai sūtīt īsziņas izpelnās lielu popularitāti

Bijusī pasaules tenisa ranga līdere un pieckārtējā "Grand Slam" turnīru čempione Marija Šarapova piektdien savā sociālajā tīklā "Twitter" aicināja līdzjutējus sūtīt viņai īsziņas, un šis aicinājums izpelnījās lielu popularitāti.

Šarapova savā video stāstīja, ka viņa vēlas komunicēt ar saviem līdzjutējiem, un tas saistīts ar to, ka šobrīd pasaulē jāievēro sociālā distancēšanās. "Es vēlos dzirdēt, ko jūs domājat. Uzrakstiet man, ko jūs domājat. Rakstiem man un gaidiet atbildi," aicināja Šarapova.

Šarapovas aicinājums izpelnījās lielu popularitāti, un līdz pirmdienas rītam viņas video noskatījās 2,7 miljonu reižu. Viņa vēlāk norādīja, ka ļoti centīgi atbild uz īsziņām.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I'm sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you're doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS