Slavenais bokseris Fjūrijs apmeklēs boksa maču Rīgā

Sestdien gaidāmo "Golden Contract" cīņu vakaru Rīgā apmeklēs arī britu smagsvaru zvaigzne Taisons Fjūrijs, aģentūrai LETA apstiprināja "LNK Boxing" pārstāve Jūlija Pehota.

Noprotams, ka Fjūrijs būs ieradies atbalstīt savu brālēnu Hoziju Bērtonu, kurš "MTK Global" rīkotā boksa turnīra "Golden Contract" pusfinālā tiksies ar latvieti Ričardu Bolotņiku.

Cīņu vakars klubā "Studio 69" sāksies plkst.19. Biļetes uz pasākumu klātienē netiek pārdotas, taču ir iespējams iegādāties pasākuma tiešraidi internetā.

Bērtona brālēnam Fjūrijam šobrīd pieder divas smagsvaru pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa padomes (WBC) un žurnāla "The Ring" versijās.

Bolotņika un Bērtona spēkošanās būs vakara centrālais duelis pēc septiņām "undercard" cīņām.

Četri bokseri - Bolotņiks, Bērtons, Laiams Konrojs un Seržs Mihels - tika sadalīti pusfinālu pāru izlozē, un Bolotņikam tika ielozēts brits Bērtons.

Otrs pusfināls notiks 30.septembrī Jorkas hallē Londonā pirms fināliem pusvieglajā un otrajā vieglajā svarā.

Jau ziņots, ka decembra vidū Bolotņiks izcīnīja Pasaules Boksa organizācijas (WBO) Eiropas čempiona titulu pussmagā svara kategorijā. Latvijas bokseris pirmajā raundā uzveica ziemeļīru Stīvenu Vordu.

30 gadus vecais Bolotņiks karjeras laikā uzvarējis 16 no 22 cīņām, septiņas no tām noslēdzot ar nokautu. Tikmēr 32 gadus vecais Bērtons uzvarējis 25 no 26 cīņām, 11 dueļos gūstot panākumu ar nokautu.

Citās cīņās no Latvijas bokseriem šodien ringā kāps Francis Rozentāls, Kristaps Bulmeistars, Artūrs Ahmetovs, Mārcis Grundulis un Artūrs Gorlovs.