'Spotify' dibinātājs kopā ar Anrī, Bergkampu un Vjeirā vēlas pirkt 'Arsenal'

Zviedru miljardieris, straumēšanas servisa "Spotify" līdzdibinātājs Daniels Ēks, piesaistot bijušās futbola zvaigznes Tjerī Anrī, Denisu Bergkampu un Patriku Vjeirā, izteicis vēlmi iegādāties populāro Anglijas premjerlīgas klubu "Arsenal".

"Arsenal" bija viens no sešiem Anglijas klubiem, kuri izteica vēlmi pievienoties Eiropas Superlīgai. Jaunā bagāto klubu turnīra ideja ātri vien "nomira", bet Londonas kluba fani bija vieni no aktīvākajiem protestētājiem pret to, pieprasot arī "Arsenal" īpašniekam Stenam Krenkem pārdot klubu. Krenkes jaunākais dēls Džošs pagājušajā nedēļā Superlīgas dēļ saņēma daudz "laipnību" "Arsenal" fanu forumos. Krenkes ģimene gan norādījusi, ka "neplānojot pārdot klubu".

Zviedru miljardieris Ēks savā prezentācijā neslēpj, ka kopš bērnības ir "Arsenal" fans. Lai piedāvājums izskatītos vēl iespaidīgāks un izdarītu lielāku spiedienu uz Krenkes ģimeni, Ēks uzrunājis "Arsenal" leģendas Anrī, Bergkampu un Vjeirā, kuri piekrituši idejai. Visi trīs futbolisti ir "Arsenal" fanu mīluļi, kopā pa trim aizvadot vairāk nekā 1000 spēļu komandas rindās.

"Klubs pieder faniem. Es mīlu šo klubu un to atbalstīšu līdz pat nāvei, bet es neatpazīstu savu klubu un neatbalstu to, kas nesen notika. Es nesapratu viņu centienus pievienoties līgai, kas būtu bijusi slēgta citiem," saka 38 gadus vecais Ēks. "Viņi vada klubu gluži kā kādu uzņēmumu, nevis futbola klubu, un parāda savu varu. Varbūt tas ir izpratnes trūkums par futbola pamatvērtībām, un varbūt nauda bija pārāk liels kārdinājums. Bet, lai arī kas tas būtu bija, viņi rīkojās nepareizi. Ļoti nepareizi. "

As a kid growing up, I've cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.